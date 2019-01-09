2019 Üç (3) aylar ne zaman Recep Şaban Ramazan tarihi hangi gün?
3 aylar ne zaman başlıyor sorusu 2019 yılının başlaması ile birlikte vatandaşların araştırdığı konulardan biri oldu. Her günü ayrı faziletli olan 3 aylar 2019 yılında Recep ayı ile birlikte başlayacak. Yani 3 aylar 2019 yılında 8 Mart'ta başlayacak. Recep ayından sonra gelen Şaban ayı ise 6 Nisan 2019 yılında başlayacak. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı ise 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak ve 4 Haziran'da sona erecek. Perşembe ve cumayı beraber tutmak uygun olur. Sadece bir gün oruç tutma imkânımız varsa, sadece perşembeyi tutabiliriz. İmam Kurtubi'ye göre gece önce, gündüz sonra gelir. Bu durumda alışkanlık haline getirilmedikçe cuma günü de Kandil için oruç tutulabilir. Hz. Nuh'un Recep ayında gemiye bindiği ve bu günü oruçla geçirdiği rivayetleri vardır.
2019 yılının başlaması ile birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de 3 aylar ne zaman başlayacak oldu. Müslümanlar için çok önemli olan bol faziletli 3 aylar 2019 yılında Recep ayıyla birlikte başlayacak. Yani 2019 yılında 3 aylar 8 Mart'ta başlayacak. Ramazan Ayı da, 6 Mayıs 2019 tarihinde başlayacak, 4 Haziran 2019 tarihinde bitecek. Üç ayların faziletleri nedir oruçlu mu karşılamak gerekir: Regaip Kandili belirttiğimiz gibi üç ayların aynı zamanda başlangıç müjdecisidir. Peki üç ayların önemi nedir hangi ibadetleri yapmak gerekir, üç ayları oruçla mı karşılamak gerekir? Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu üç ayların faziletlerini yazdı. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir. Recep ayında tutulacak oruçlar : İbn Abbas; Efendimizin bu ayda çok oruç tuttuğunu ifade ediyor. Hatta orucu hiç bırakmayacak zannederdik der. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak zannederdik. Perşembe ve cumayı beraber tutmak uygun olur. Sadece bir gün oruç tutma imkânımız varsa, sadece perşembeyi tutabiliriz. İmam Kurtubi'ye göre gece önce, gündüz sonra gelir. Bu durumda alışkanlık haline getirilmedikçe cuma günü de Kandil için oruç tutulabilir. Hz. Nuh'un Recep ayında gemiye bindiği ve bu günü oruçla geçirdiği rivayetleri vardır. İslam Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) bu aylarda daha çok ibadet etmiş ve insanlara, bu aylarda ibadetlerin artırılmasını ve günahlardan kaçınılmasını tavsiye etmiştir. Müslümanların tutmakla yükümlü oldukları farz olan orucun Ramazan ayının tamamı oluşu, Recep ve Şaban aylarında, Hz. Muhammed'in zaman zaman oruç tutması bu aylarda yapılması gereken ibadetlerin başında oruç tutulması gerektiğini ifade etmektedir.
2019 MÜBAREK ÜÇ AYLAR NE ZAMANDENK GELİYOR
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Üç Aylara ne kadar kaldığına dair arayışlarını sürdüren Müslümanlar için 2019 mübarek Üç Aylar başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı. Buna göre ilk olarak Recep Ayı, 8 Mart 2019 tarihinde başlarken, 5 Nisan 2019 tarihinde sona erecek. Ardından Şaban Ayı ise 6 Nisan 2019 tarihinde başlarken, 5 Mayıs 2019 tarihinde bitecek. Son olarak on bir ayın sultanı Ramazan Ayı da, 6 Mayıs 2019 tarihinde başlarken, 4 Haziran 2019 tarihinde de nihayete erecek.
ÜÇ AYLARI ORUÇLU MU KARŞILAMAK GEREKİR Mİ
Üç ayların faziletleri nedir oruçlu mu karşılamak gerekir: Regaip Kandili belirttiğimiz gibi üç ayların aynı zamanda başlangıç müjdecisidir. Peki üç ayların önemi nedir hangi ibadetleri yapmak gerekir, üç ayları oruçla mı karşılamak gerekir? Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu üç ayların faziletlerini yazdı.
İşte üç ayların faziletleri ve ibadetleri;
Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir. Recep ayında tutulacak oruçlar : İbn Abbas; Efendimizin bu ayda çok oruç tuttuğunu ifade ediyor. Hatta orucu hiç bırakmayacak zannederdik der. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak zannederdik. (Müslim) Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle haber verirdi:
"Allah'ım Recep, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır.' (Ahmed, Müsned) Bu gece (Regaip gecesinin gündüzü) oruç tutana birçok sevap haberi verilmiştir.
Üç ayları karşılama orucu nasıl ne zaman tutulmalı
Perşembe ve cumayı beraber tutmak uygun olur. Sadece bir gün oruç tutma imkânımız varsa, sadece perşembeyi tutabiliriz. İmam Kurtubi'ye göre gece önce, gündüz sonra gelir. Bu durumda alışkanlık haline getirilmedikçe cuma günü de Kandil için oruç tutulabilir. Hz. Nuh'un Recep ayında gemiye bindiği ve bu günü oruçla geçirdiği rivayetleri vardır.
REGAİB KANDİLİ VE ÜÇ AYLAR HAKKINDA HADİSLER
Sevgili Peygamberimiz, mübarek üç aylar için, “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır” (Buhârî) buyurmuşlardır.Rasulullah, Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır. Recep ayı girdiğinde de, “Allah’ım, bize Recep ve Şaban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” (Keşfu’l Hafa) diye dua etmiştir. Bu üç ayda ayrıca Regaip, Berat, Miraç ve Kadir geceleri bulunmaktadır. Ramazan ayındaki farz orucun yanısıra Rasululah, Recep ve Şaban aylarında da Müslümanları oruç tutmaya teşvik etmiştir.
Konuyla ilgili Abbad ibn Hanif şöyle bir rivayette bulunmuştur: “Said İbnu Cübeyr (ra)’a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi. İbni Abbas (ra)’ı dinledim, şöyle demişti: Rasulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz Galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik, (bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik.”(Müslim)
Hz. Aişe başka bir rivayetinde bu konuda şunları söyler: “Rasulullah senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu: Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.” (Müslim)
ÜÇ AYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?
İslam Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) bu aylarda daha çok ibadet etmiş ve insanlara, bu aylarda ibadetlerin artırılmasını ve günahlardan kaçınılmasını tavsiye etmiştir. Müslümanların tutmakla yükümlü oldukları farz olan orucun Ramazan ayının tamamı oluşu, Recep ve Şaban aylarında, Hz. Muhammed'in zaman zaman oruç tutması bu aylarda yapılması gereken ibadetlerin başında oruç tutulması gerektiğini ifade etmektedir. Üç aylar içinde alışkanlık kazanılması gereken ibadetlerden biri de nafile namazlardır. Farz namazlarla beraber kıldığımız sünnetlere ilaveten, teheccüd, kuşluk, evvabin gibi nafile namazları da kılmaya alışkanlık kazanmaya çalışılmalıdır. Nafile ibadetlerinde Allah (c.c.) katında büyük ecri vardır. Konuyla ilgili bir hadiste "Allahü Teala buyuruyor ki, hiçbir kulum kendisine farz ettiğim şeylerden bence daha sevimli bir şeyle bana yakınlık kazanmamıştır. Nafile ibadetlerle durmadan bana yaklaşır. Nihayet onu severim" buyrulmaktadır.
ÜÇ AYLAR DUALARI
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vahtim lena bil’iman ve yessir lena bil’Kur’an
RECEB-İ ŞERİF DUALARI
10 Gün Subhanallahil Hayyi’l-Kayyûm
10 Gün Subhanallahil Ehadi’s-Samed
10 Gün Subhanallahil Gafuru’r-Rahîm
ŞABAN-I ŞERİF DUALARI
10 Gün Yâ Lâtif (Celle Şanühu)
10 Gün Yâ Rezzak (Celle Şanühu)
10 Gün Yâ Aziz (Celle Şanühu)
RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI
10 Gün Yâ Erhamerrâhimin
10 Gün Yâ Gaffârezzünûb
10 Gün Yâ Atikarrikab
Not: Bu dualar, günde en az yüzer defa okunmalıdır.
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