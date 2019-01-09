2019 Üç (3) aylar ne zaman Recep Şaban Ramazan tarihi hangi gün?

2019 yılının başlaması ile birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de 3 aylar ne zaman başlayacak oldu. Müslümanlar için çok önemli olan bol faziletli 3 aylar 2019 yılında Recep ayıyla birlikte başlayacak. Yani 2019 yılında 3 aylar 8 Mart'ta başlayacak. Ramazan Ayı da, 6 Mayıs 2019 tarihinde başlayacak, 4 Haziran 2019 tarihinde bitecek. Üç ayların faziletleri nedir oruçlu mu karşılamak gerekir: Regaip Kandili belirttiğimiz gibi üç ayların aynı zamanda başlangıç müjdecisidir. Peki üç ayların önemi nedir hangi ibadetleri yapmak gerekir, üç ayları oruçla mı karşılamak gerekir? Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu üç ayların faziletlerini yazdı. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir. Recep ayında tutulacak oruçlar : İbn Abbas; Efendimizin bu ayda çok oruç tuttuğunu ifade ediyor. Hatta orucu hiç bırakmayacak zannederdik der. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak zannederdik. Perşembe ve cumayı beraber tutmak uygun olur. Sadece bir gün oruç tutma imkânımız varsa, sadece perşembeyi tutabiliriz. İmam Kurtubi'ye göre gece önce, gündüz sonra gelir. Bu durumda alışkanlık haline getirilmedikçe cuma günü de Kandil için oruç tutulabilir. Hz. Nuh'un Recep ayında gemiye bindiği ve bu günü oruçla geçirdiği rivayetleri vardır. İslam Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) bu aylarda daha çok ibadet etmiş ve insanlara, bu aylarda ibadetlerin artırılmasını ve günahlardan kaçınılmasını tavsiye etmiştir. Müslümanların tutmakla yükümlü oldukları farz olan orucun Ramazan ayının tamamı oluşu, Recep ve Şaban aylarında, Hz. Muhammed'in zaman zaman oruç tutması bu aylarda yapılması gereken ibadetlerin başında oruç tutulması gerektiğini ifade etmektedir.

2019 MÜBAREK ÜÇ AYLAR NE ZAMANDENK GELİYOR Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Üç Aylara ne kadar kaldığına dair arayışlarını sürdüren Müslümanlar için 2019 mübarek Üç Aylar başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı. Buna göre ilk olarak Recep Ayı, 8 Mart 2019 tarihinde başlarken, 5 Nisan 2019 tarihinde sona erecek. Ardından Şaban Ayı ise 6 Nisan 2019 tarihinde başlarken, 5 Mayıs 2019 tarihinde bitecek. Son olarak on bir ayın sultanı Ramazan Ayı da, 6 Mayıs 2019 tarihinde başlarken, 4 Haziran 2019 tarihinde de nihayete erecek. ÜÇ AYLARI ORUÇLU MU KARŞILAMAK GEREKİR Mİ Üç ayların faziletleri nedir oruçlu mu karşılamak gerekir: Regaip Kandili belirttiğimiz gibi üç ayların aynı zamanda başlangıç müjdecisidir. Peki üç ayların önemi nedir hangi ibadetleri yapmak gerekir, üç ayları oruçla mı karşılamak gerekir? Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu üç ayların faziletlerini yazdı. İşte üç ayların faziletleri ve ibadetleri; Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir. Recep ayında tutulacak oruçlar : İbn Abbas; Efendimizin bu ayda çok oruç tuttuğunu ifade ediyor. Hatta orucu hiç bırakmayacak zannederdik der. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak zannederdik. (Müslim) Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle haber verirdi: "Allah'ım Recep, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır.' (Ahmed, Müsned) Bu gece (Regaip gecesinin gündüzü) oruç tutana birçok sevap haberi verilmiştir. Üç ayları karşılama orucu nasıl ne zaman tutulmalı Perşembe ve cumayı beraber tutmak uygun olur. Sadece bir gün oruç tutma imkânımız varsa, sadece perşembeyi tutabiliriz. İmam Kurtubi'ye göre gece önce, gündüz sonra gelir. Bu durumda alışkanlık haline getirilmedikçe cuma günü de Kandil için oruç tutulabilir. Hz. Nuh'un Recep ayında gemiye bindiği ve bu günü oruçla geçirdiği rivayetleri vardır.