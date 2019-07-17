2019 üniversite kontenjanları belli oldu mu? İşte Yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu sorgulama ekranı!

‘2019 üniversite kontenjanları belli oldu mu? ÖSYM kontenjan bilgisi 2019 nereden öğrenilir?’ sorularının cevapları merak ediliyor. YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak olacak adaylar büyük bir merakla okuyacakları üniversitelerin kontenjan bilgilerini merak etmeye başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar merakla kontenjan bilgisini merak ediyor. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. YKS 2019 sınav sonuçlarına göre, yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. İşte Yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu sorgulama ekranı haberimizin detaylarında…

YKS 2019 KONTENJAN BİLGİSİ

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar merakla kontenjan bilgisini merak ediyor. Yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu sorgulama ekranına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

Kılavuzda tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4'teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek.

Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu olmayacak. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.

2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden adaylara duyurulacak, sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek.

Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.