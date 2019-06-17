2019 ve 2020 okula başlama yaşı kaçtır? İlkokula başlama yaşı son dakika kaç olmuştur?
AK Parti Grup Başkanvekili Muş’un eğitimle ilgili milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması vatandaşlar araştırmaya geçti. İlkokula başlama yaşı arama motorlarında trend oldu. İlkokula başlama yaşı ile ilgili önemli açıklama yapan AK Partili Muş, “Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama değişiyor' dedi. Peki, 2019 ve 2020 okula başlama yaşı kaçtır? İlkokula başlama yaşı son dakika kaç olmuştur? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…
‘2019 ve 2020 okula başlama yaşı kaçtır? İlkokula başlama yaşı son dakika kaç olmuştur?’ sorularına arama motorlarında vatandaşlar anbean yanıt arıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muş’un eğitimle ilgili milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması vatandaşlar araştırmaya geçti. AK Partili Muş, “Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama değişiyor. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor'' dedi. İşte konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde…
OKULA BAŞLAMA YAŞI YÜKSELECEK
AK Parti grup yönetimi, Meclis çalışmalarına ilişkin taslak bir takvim belirledi. Edinilen bilgilere göre önümüzdeki hafta yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme yasalaştıktan sonra, eğitim, yargı, kültür ve ekonomi alanına ilişkin dört ayrı paket Meclis gündemine gelecek. Bu kapsamda eğitimle ilgili kanuni değişiklikler içeren paket üzerinde önceki gün TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri ve AK Parti'nin bazı hukukçu milletvekilleri ile bir toplantı gerçekleştirildi. Son şekli verilen 15 maddelik pakette, okula başlama yaşının 66 aydan 69'a çıkarılması, 31 Aralık tarihi itibarıyla 72 ayını dolduranların o yıl içinde okula başlamalarının zorunlu olması öngörülüyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili mevzuatın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilmesine ilişkin maddeler de bu pakette yer alacak. Pakette, Türkiye'deki özel yabancı okul açılmasına ilişkin başvuruların değerlendirilmesi sürecine ilişkin bazı değişiklikler de olduğu belirtiliyor.
Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili Milli Eğitim Baknı ziya Selçuk konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu
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