‘2019 ve 2020 okula başlama yaşı kaçtır? İlkokula başlama yaşı son dakika kaç olmuştur?’ sorularına arama motorlarında vatandaşlar anbean yanıt arıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muş’un eğitimle ilgili milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması vatandaşlar araştırmaya geçti. AK Partili Muş, “Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama değişiyor. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor'' dedi. İşte konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde…

OKULA BAŞLAMA YAŞI YÜKSELECEK

AK Parti grup yönetimi, Meclis çalışmalarına ilişkin taslak bir takvim belirledi. Edinilen bilgilere göre önümüzdeki hafta yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme yasalaştıktan sonra, eğitim, yargı, kültür ve ekonomi alanına ilişkin dört ayrı paket Meclis gündemine gelecek. Bu kapsamda eğitimle ilgili kanuni değişiklikler içeren paket üzerinde önceki gün TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri ve AK Parti'nin bazı hukukçu milletvekilleri ile bir toplantı gerçekleştirildi. Son şekli verilen 15 maddelik pakette, okula başlama yaşının 66 aydan 69'a çıkarılması, 31 Aralık tarihi itibarıyla 72 ayını dolduranların o yıl içinde okula başlamalarının zorunlu olması öngörülüyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili mevzuatın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilmesine ilişkin maddeler de bu pakette yer alacak. Pakette, Türkiye'deki özel yabancı okul açılmasına ilişkin başvuruların değerlendirilmesi sürecine ilişkin bazı değişiklikler de olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili Milli Eğitim Baknı ziya Selçuk konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu

ÇAĞ AYRIMI YAPMALIYIZ

Okula başlama yaşı ve zorunlu anaokulu eğitimiyle ilgili de Bakan Selçuk şu açıklamaları yaptı: Yaşı çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ay olarak değiştirdik. Çünkü 6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4+4+4’ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40’a yakın çocuğumuz oldu. Bütün bu karışıklığın önüne geçmek için 69 ayı uygulayacağız. Ayrıca anaokulu eğitiminin 5 yaşında zorunlu olması için 3 yıllık bir sürece ihtiyacımız var. Derslik ve öğretmen ihtiyacını tamamlamamız gerekiyor. Lise sona gelmiş çocuklarımız için de kafalarındaki soru işaretlerine çözüm sunacak bir çalışma yaptık. Çünkü onların, ‘Acaba neyi seçsem?, Hangi bölüm bana daha iyi gelir?’ endişeleri olabiliyor. Bununla ilgili bir set hazırladık. Bu set yaklaşık 1,5 saat süren bir testle çocuğun mesleki eğitimin hangi ana ya da alt dalına uygun olduğunu gösterecek.

VELİLER İSTERSE 1 YIL ERTELEYEBİLİR

Millî Eğitim Bakanlığı, 69 ay olarak belirlenen okula başlama yaşının 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanacağını bildirdi. MEB’in açıklamasında şunlar söylendi: 69, 70, 71 aylık çocukların, ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur. Fakat veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilir. 66, 67, 68 aylık çocuklar, okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınacak. Ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir.