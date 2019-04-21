2019 yerel seçim sonuçları son dakika! YSK İstanbul yerel seçim kararını ne zaman açıklanacak?

YSK, İstanbul yerel seçim sonuçlarını ne zaman açıklayacak? AK Parti’nin, YSK’ya seçimlerin iptaline yönelik yaptığı başvuruyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan yeni bir açıklama yaparak, YSK’nın sonucu ne zaman görüşmeye başlayacağını duyurdu. Yavuz, 'Aldığımız duyumlara göre YSK Pazartesi günü görüşmeye başlayacak. Biz 16'sında dilekçemizi dün ek dilekçemizi verdik. Bundan sonra YSK karar verecek. Bu hafta içi başlayacak. Ne kadar sürüp sürmeyeceği oradaki delillere bakacak. KHK ile karar verecekse bu çok sürmez. Ölüler ve cezaevindekileri iki ayrı yerde görülenler var. Bunları tek tek inceleyeceği için bir zaman alacak. Peki, YSK, İstanbul yerel seçim sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte yerel seçimin iptaline ilişkin 21 Nisan son dakika gelişmeleri...

YSK SEÇİM SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Biz 16'sında dilekçemizi dün ek dilekçemizi verdik. Bundan sonra YSK karar verecek. Bu hafta içi başlayacak. Ne kadar sürüp sürmeyeceği oradaki delillere bakacak. KHK ile karar verecekse bu çok sürmez. Ölüler ve cezaevindekileri iki ayrı yerde görülenler var. Bunları tek tek inceleyeceği için bir zaman alacak. Ben 18 yıldır bu işlerle ilgileniyorum. Bu işin mutfağındayım. İlçe seçim kurulları ve YSK sandık başkanlarını vermiyorlar. Neden? diye sorduğumuzda şöyle cevap verdiler: "Bu noktada siyasi partilerin baskıları olabilir. Bu yüzden vermedik." dedi.

“TEK DERTLERİ SEÇİM BİZDE KALSIN”

Hiçbir partiye vermiyoruz diyorlar. Eğer CHP'ye veriliyorsa bundan sonra başka bir şeyi konuşuruz. CHP'nin ileri gelenlerinin tek dertleri seçim bizde kalsın mantığıdır. Biz seçim gününden sonra başladık. Sandık başkanlarını ve görevlilerini taramaya. Alıyorsunuz sayım döküm cetvellerini tek tek baktık.

Bizim müşahitlerimiz de bilmiyor seçim gününe kadar. CHP'liler diyor ki, bunlar usulsüzlüktür. Kanunsuzluk değildir. Burada sandık kurullarının belirlenmesinde tamamen kanunun dışına çıkılmış. Adeta kanun diskalifiye edilmiş. Biz çok sağlamcı gidiyoruz. Biz kafaları karıştırmak istemiyoruz. AK Parti'yle beraber hukuk kurulları içerisinde bir düzen kuruldu.

"YSK BU KONUYU İLK KEZ ELE ALIYOR"

CHP hep kendi gibi düşünüyor. Mülki amirler YSK'ya hukuka uygun bir liste sundular. Sonra bu liste kenara konuluyor. Başka listeler belirleniyor. Kamu hizmeti olmayanlar görevli yapılıyor. 19 bin 380 kişi olarak belirlenen rakam arttı. Şimdi 19 bin 742 kişinin tamamı kamu hizmetinden yasaklı değil ama sandık başkanı olamaz. Ama bunların hepsi sandıklarda görev aldı. YSK bugün konuyu ilk kez ele alıyor. Sandık başkanlarıyla ilgili ilk kez karar verecek. Sayım döküm cetvelleri de ilk kez YSK'ya taşındı. Sayım döküm cetvelleri bu işin temelini oluşturur. Bu binanın temelini ortadan kaldırdığınız zaman ortada bir şey kalmaz.

Bugün ortaya çıkan manzara " Tam kanunsuzluk" halidir. Dört yerde seçim iptal edildi. Kısıtlı seçmene oy kullandırıldı diye. Bizde diyoruz ki, "İstanbul'da da kullanılmış olabilir" bunu kontrol et diye YSK'ya uyarımızı yaptık.

Aldığımız duyumlara göre YSK Pazartesi (yarın) görüşmeye başlayacak.

25 bin kişi kısıtlı seçmen var. Önce bu rakamın 2388'ini belirledik. Şu anda bu rakam 2732'ye çıktı. 21 bin 352 kişinin de listesini YSK'ya verdik. Dilekçemizde şunu söyledik: Bunu Sulh hukuk veriyor. Türkiye'de kısıtlı verilenleri Sulh Hukuk'a sor. Biz size liste verdik. Bunu mahkemeye sorun dedik YSK'ya.

25 bin kişi kısıtlı seçmen var. Önce bu rakamın 2388'ini belirledik. Şu anda bu rakam 2732'ye çıktı. 21 bin 352 kişinin de listesini YSK'ya verdik. Dilekçemizde şunu söyledik: Bunu Sulh hukuk veriyor. Türkiye'de kısıtlı verilenleri Sulh Hukuk'a sor. Biz size liste verdik. Bunu mahkemeye sorun dedik YSK'ya. 10 bin 290 kişi cezaevi seçmeni var. Cezaevindeki adam aynı zamanda dışarıda gözüküyor

BÜYÜKÇEKMECE’DE SON DURUM NEDİR?

Sabah’ın haberine göre Büyükçekmece'deki hayalet seçmen skandalında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Savcılık soruşturması kapsamında ifade veren şikâyetçilerin çarpıcı ifadelerine ulaşıldı.

123 KİŞİ TANIK OLDU

Savcılık, sadece Büyükçekmece'deki toplam 123 şahsın tanık sıfatıyla beyanları ile el yazı ve imza örneklerini aldı. 123 şahıs vermiş oldukları ifadelerde adres beyan forumlarındaki imzaların kendilerine ait olmadığını, yine bu 123 şahıs adres değişikliği yönünde kendi taleplerinin bulunmadığını, adres değişikliklerinin kendi istek ve iradeleri dışında yapıldığını beyan etti. 31 şahıs ise kendi irade ve isteği dışında kendisi adına beyan formu tanzim eden ve kendileri yerine imzalayan kişi ve kişilerden davacı ve şikâyetçi olduklarını beyan etti.

Bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınan E.K. ifadesinde kendisinin Büyükçekmece Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığını, 9 yıldır Büyükçekmece dışında ikamet ettiğini, 2 ay önce Fen İşleri'nde görevli Ömer Çebi isimli şahsın Fen İşleri'nde işçi olarak çalışan ancak ikametleri Büyükçekmece İlçesi dışında olan yaklaşık 50 kişi ile toplantı yaptığını, bu toplantıda Ömer Çebi isimli şahsın bu 50 kişiye yönelik olarak Büyükçekmece ilçesinde oy kullanabilmeleri için T.C. kimlik numaraları ile telefon numaralarını yazarak kendisine vermelerini istediğini, kendisinin de diğer 50 kişi ile birlikte bu bilgilerini Ömer Çebi isimli şahsa verdiğini kaydetti.

A.B. ise ifadesinde, kendisinin yaklaşık 3-4 aydır Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde bulunan Bella Costa Cafe isimli işyerinde çalıştığını, tarihten yaklaşık bir, bir buçuk ay önce kendilerinden sorumlu şef olan Osman Doğan isimli şahsın işyerinde çalışanları toplayarak kendilerinden TC kimlik numaralarını, seçimlerde oy kullanmak için ikametlerini buraya alacaklarını belirterek istediğini, bunun üzerine kendisi ve diğer işyeri çalışanlarının da T.C. kimlik numaralarını Osman Doğan isimli şahsa verdiklerini söyledi. Ç.S isimli bir başka cafe çalışanı da kimlik numarasını Osman Doğan'a verdiğini anlattı. Savcılık tarafından yapılan araştırmalarda; Büyükçekmece Albatros Restaurant, Büyükçekmece Sinanoba Bella Costa Cafe, Bakırköy Florya Kaşıbeyaz Restaurant, Bakırköy Beşyol Akaryakıt A.Ş. isimli işyerlerinde ilçe dışında oturan çalışanların ikametgahının B.Çekmece'ye alınmış olduğu görüldü.

Mecit Başalmaz, Ömer Çebi, Talat Üstündağ, Ayhan Ocakbaşı ve Osman Doğan isimli şahıslar gözaltına alındı, Osman Doğan tutuklanarak cezaevine konuldu.

BÜYÜKÇEKMECE’DEKİ USULSÜZLÜKLER

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler Büyükçekmece'deki usulsüzlükleri anlattı:

Büyükçekmece ilçemizdeki tüm seçimlerin, hem büyükşehir seçimleri, hem belediye başkanlığı seçimlerin 298 sayılı seçim kanunu içerisinde iptali ve yenilenmesi talepli şu anda YSK’nın gündeminde bulunuyor. Talep dilekçesinde neler var? Öncelikli olarak Büyükçekmecemizdeki kamuoyunun gündemine giren husus, usulsüz ve sahte seçmen işlemlerinin gerçekleştirilmiş olması.

1 Ocak itibariyle başlayan seçim takvimiyle 57 milyon 89 bin olarak kesinleşmiş seçmen listesinin, oradaki Büyükçekmece’de askıya çıkan seçmen listeleri; incelemeler sonrasında toplamda 717 seçmenin usulsüz bir şekilde Büyükçekmece seçmen listesinde yer aldığı tespiti yapılmış ve bu seçmenler YSK tarafından dondurulmuştur.

Yapılan soruşturma neticesinde bu işlere karışan 12 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iki tanesi tutuklanmıştır. Bu iki kişi kimdir? Kaymakamlığın oluru ile Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü'nde göreve başlamasıyla o hususlar meydana gelmeye başlamıştır. En son aldığımız bilgiler, kendisinin şifresiyle 7 bin 853 işlem karşısında 24 Haziran seçimlerinde seçmen listesinde yer alan 3 bin 55 kişinin seçmen statüsünün düşürüldüğü; aynı zamanda da yine Büyükçekmece’de oturmadığı halde Büyükçekmece’de sahte numaratajlar vermek suretiyle, arsaların, inşaatı devam eden binaların, bina içinde mesken oluşturma şekliyle yaklaşık 7 bine yakın işlemin de gerçekleştirilmiş olduğu ortaya çıkmış durumda.

Şimdi biz Büyükçekmece’de 130’uncu maddeye dayanarak yapılan bu itirazımız; ilçe birleştirme tutanakları başladıktan sonra bugüne kadar kesinleşmiş olsa bile seçimlerin sonuçlarını doğrudan etkileyen müessir olayların veya hallerin yaşanması halinde ilgili itirazcıya 130’uncu madde olağanüstü itiraz yoluyla seçimlerin iptali ve yenilenmesi hakkını tanıyor.

Seçim sonuçlarına baktığımızda 4 bin 200 gibi farkla CHP adayı kazanmış gibi görünüyor. Ancak yapılacak işlemlerin sonrasında Büyükçekmece seçmen listesinde seçmen tarafından tanınması mümkün olmayan, yaklaşık 11 bin kişinin lisitede yer alması mümkün değil. Şu anda itirazlar kabul edilmiş durumda. Sahtecilik, gerek savcılık soruşturmasında gerekse mülkiye başmüfettişin yaptığı soruşturmada yer alıyor.

Şimdi siz usulsüz ve sahte olarak, adrese dayalı kayıt sisteminde yer almaması gereken kişileri, Büyükçekmece’de yer aldırarak seçmen vasfını yer aldınız. Bu kişilerin oy kullandığı ortaya çıkar ise, bu olay tamamen sandık sonuçlarını doğrudan etkileyen usulsüz bir olaydır ve haldir. Şu anda Büyükçekmece’mizin itiraz konusu ana başlığından birisi bu. Malumunuz yetkisi olmayan usule uygun düzenlenmemiş bir kurulun yaptığı işlemlerin hukuken bir geçerliliği olmaz. Bölgede asker kişilerin kısıtlı değişmiz kişilerin de Büyükçekmece seçmen listesinde yer aldığını itiraz dosyamızda arz ettik. YSK bu iddiaları araştıracak ve gerekli kararı verecektir.

BÜYÜKÇEKMECE’DE NASIL USULSÜZLÜK YAPILDI?

8 Nisan 2019 itibariyle İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine kayıt edilen 7.282 kişiden 4.508'i seçmen listesinde yer almıştır. 519 usulsüz veya sahte adres kaydı 100 adet imzasız adres beyanı belirlendi. Usulsüz ve sahte adreslerin birçoğu inşaat, boş arsa olarak yer alıyor.

BÜYÜKÇEKMECE’DE SAHTE SEÇMEN SKANDALI

İstanbul Büyükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor. Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor. Öte yandan söz konusu incelemeye ilişkin herhangi biÖte yandan söz konusu incelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.