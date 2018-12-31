2019 Yılbaşı bileti sorgulama sıralı tam liste Milli Piyango 2019 çekiliş sonuçları açıklanıyor

Milli Piyango 2019 çekiliş sonuçları açıklanıyor. 2019 yılbaşı bileti sorgulama yapan vatandaşlar heyecanla büyük ikramiyenin kendilerine isabet edip etmediği konusunda araştırma yapıyor. Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde heyecan dorukta. Nefesler tutuldu ve 2019 yılbaşı bileti Milli Piyango sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Balgat’ta bulunan idare binasında noter huzurunda yapılan çekiliş saat 15:00 itibariyle başladı. Bu sene Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçlarının erken başlamasının sebebi ise geçtiğimiz yıllarda çok geç saatlerde biten sonuçların açıklanması oldu. Geçtiğimiz yıllarda çekiliş sonuçları gece saat 3 itibariyle açıklanıyordu ve kontrollerin yapılması sabah saatlerini buluyordu. Bu nedenle böylesi bir değişikliğe gidildi. Peki, Yılbaşı 2019 Milli Piyango bileti sorgulama işlemin nasıl yapılır? Haberimizde bulunan linke tıklayarak kuponunuza ikramiye isabet edip etmediğini kontrol edebilir ve kupondaki numaraları sorgulayabilirsiniz. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi noter huzurunda yapılmaktadır. Yılbaşı özel çekiliş sonuçları sıralı tam listeye sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango’da büyük ikramiye 70 milyon TL olacak. Akılları başından alan bu dev ikramiye birçok kişinin şimdiden iştahını kabartmış durumda. mpi.gov.tr adresinden Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi’nden onaylı resmi bilgilerle açıklanıyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLET İKRAMİYESİ NE KADAR?

“Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar” sorusu araştırılıyor. Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

MP ÇEYREK BİLET ÖDÜLÜ NE KADAR? İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

1 adet 70.000.000

1 adet 7.000.000

10 adet 1.000.000

30 adet 100.000

100 adet 10.000

200 adet 5.000

500 adet 1.000

10.000 adet 400

40.000 adet 300

200.000 adet 200

700.000 adet 140

2.000.000 adet 70

63 Teselli İkramiyesi 70.000

TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000

MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi.