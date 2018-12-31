2019 Yılbaşı bileti sorgulama sıralı tam liste Milli Piyango 2019 çekiliş sonuçları açıklanıyor
2019 yılbaşı bileti sorgulama yapmak isteyenler ve Milli Piyango biletine ikramiye isabet edip etmediğini merak edenler Milli Piyango 2019 çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama işlemi her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da star.com.tr adresinden yapılabilecek. Yılbaşı bileti sorgulama sayfamızdan Milli Piyango biletinize ikramiye isabet edip etmediğini kontrol edebilirsiniz. Yılbaşı çekiliş sonuçları sıralı tam listesine sayfamızda bulunan sonuçlardan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi’nin Ankara Balgat’ta bulunan binasında noter huzurunda çekiliyor ve sonuçlar mpi.gov.tr adresinden açıklanıyor. 70 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek, yarım ya da tam bilete isabet edip etmediği merak ediliyor. Bu akşam 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 yılbaşı özel çekilişinin Anıttepe binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı belirtilerek şöyle denildi: '70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır. Saat 15.00'den itibaren basın mensuplarımız çekilişimize katılarak görüntü alabilecekler. Yılbaşı özel çekilişimiz bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup çekilişimize tüm halkımız davetlidir.'
Milli Piyango 2019 çekiliş sonuçları açıklanıyor. 2019 yılbaşı bileti sorgulama yapan vatandaşlar heyecanla büyük ikramiyenin kendilerine isabet edip etmediği konusunda araştırma yapıyor. Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde heyecan dorukta. Nefesler tutuldu ve 2019 yılbaşı bileti Milli Piyango sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Balgat’ta bulunan idare binasında noter huzurunda yapılan çekiliş saat 15:00 itibariyle başladı. Bu sene Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçlarının erken başlamasının sebebi ise geçtiğimiz yıllarda çok geç saatlerde biten sonuçların açıklanması oldu. Geçtiğimiz yıllarda çekiliş sonuçları gece saat 3 itibariyle açıklanıyordu ve kontrollerin yapılması sabah saatlerini buluyordu. Bu nedenle böylesi bir değişikliğe gidildi. Peki, Yılbaşı 2019 Milli Piyango bileti sorgulama işlemin nasıl yapılır? Haberimizde bulunan linke tıklayarak kuponunuza ikramiye isabet edip etmediğini kontrol edebilir ve kupondaki numaraları sorgulayabilirsiniz. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi noter huzurunda yapılmaktadır. Yılbaşı özel çekiliş sonuçları sıralı tam listeye sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango’da büyük ikramiye 70 milyon TL olacak. Akılları başından alan bu dev ikramiye birçok kişinin şimdiden iştahını kabartmış durumda. mpi.gov.tr adresinden Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi’nden onaylı resmi bilgilerle açıklanıyor.
MPİ 2018 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO 2019 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ
MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2019 YILBAŞI MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO HARAM MI? DİYANET FETVASI İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO EN ÇOK HANGİ NUMALARALARA ÇIKTI - DETAY İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLET İKRAMİYESİ NE KADAR?
“Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar” sorusu araştırılıyor. Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.
MP ÇEYREK BİLET ÖDÜLÜ NE KADAR? İKRAMİYE TABLOSU
Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:
1 adet 70.000.000
1 adet 7.000.000
10 adet 1.000.000
30 adet 100.000
100 adet 10.000
200 adet 5.000
500 adet 1.000
10.000 adet 400
40.000 adet 300
200.000 adet 200
700.000 adet 140
2.000.000 adet 70
63 Teselli İkramiyesi 70.000
TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905
TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000
MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?
10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.
AMORTİ NEDİR?
Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
TESELLİ NEDİR?
Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
GEÇEN YIL KAZANAN NUMARALAR
61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE
9794035
AMORTİLER BELLİ OLDU
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
1 MİLYON KAZANAN NUMARA
757022
2 MİLYON KAZANAN NUMARA
9201621
5 MİLYON KAZANAN NUMARA
2551923
10 MİLYON KAZANAN NUMARA
0798081
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.