2019 Yılı takvimi resmi tatiller kaç gün Ulusal günler ve bayram tatilleri hangi güne denk geliyor

2019 Yılı takvimi resmi tatiller kaç gün? Ulusal gün ve bayram tatilleri ne zaman? 2019 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman kaç gün tatil olacak? 2019 dini günler, özel günler ve resmi tatiller takvimi nasıl olacak? 2019’da bayramlar hangi güne denk geliyor? Resmi tatiller ulusal günler ve bayramlar hangi günlere denk geliyor? soruların yanıtlarını arayan vatandaşlar için beklenen açıklama geldi. 2019 yılında resmi tatiller, dini bayram tatilleri Resmi Gazete’de yayınlandı. Çalışan memur ve işçiler başta olmak üzere okullarda okuyan öğrencilerin merak ettiği 2019 yılı resmi tatil günleri açıklandı. Yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde 2019 yılının resmi tatil, dini gün ve ulusal bayramların hangi tarihlere geldiği, kaç gün tatil edileceği ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Geçtiğimiz seneye bayram tatillerinin fazla olması sebebiyle yıllık tattilerde bir hayli uzamış oldu. Hal böyle olunca önümüzdeki senenin tatil günleri merak edilmeye başlanı. Özellikle tatil planlarını şimdiden yapan çalışanlar ve öğrencileri yakından ilgilendiren 2019 yılının resmi tatil takvimi ile ilgili detaylara star.com.tr haber sitemizdeki bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte 2019 resmi tatil listesi

Resmi Gazete’de “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” olarak yayınlanan bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. 2019 yılı resmi tatil takvimi belli oldu. Özellikle çalışanları yakından ilgilendiren resmi tatil günlerinin 2019'da ne zaman yapılacağı konusunda araştırma yapan vatandaşlar, öte yandan dini günler ve özel günleri araştırıyor. Resmi tatil günleri ile tatil yapma imkanı bulan çalışanlar özellikle bayram tatillerinde uzun süreli tatil şansı yakalıyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala resmi tatil takvimi merak ediliyor.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ



01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı



2019 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?



03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)



2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?



10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 DİNİ GÜNLER

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.EVVEL 1440 7 Oca.19 PAZARTESİ …….. 1 C.AHİR 1440 6 Şub.19 ÇARŞAMBA …….. 30 C.AHİR 1440 7 Mar.19 PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ ​ RECEB​ 1440​ 8 MART-2019​ CUMA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 1 26 RECEB 1440 2 Nis.19 SALI MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1440 6 Nis.19 CUMARTESİ ……….. 14 ŞABAN 1440 19 Nis.19 CUMA BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1440 6 May.19 PAZARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1440 31 May.19 CUMA KADİR GECESİ 29 RAMAZAN 1440 3 Haz.19 PAZARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1440 4 Haz.19 SALI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1440 5 Haz.19 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1440 6 Haz.19 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1440 4 Tem.19 PERŞEMBE …….. 1 ZİLHİCCE 1440 2 Ağu.19 CUMA …….. 9 ZİLHİCCE 1440 10 Ağu.19 CUMARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1440 11 Ağu.19 PAZAR KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1440 12 Ağu.19 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1440 13 Ağu.19 SALI KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1440 14 Ağu.19 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1441 31 Ağu.19 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1441 9 Eyl.19 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1441 30 Eyl.19 PAZARTESİ …….. ​1 R.EVVEL 1441​ 29 EKİM-2019​ SALI ……..​ ​11 R.EVVEL​ 1441​​ 8 KASIM-2019​​ CUMA MEVLİD KANDİLİ​ ​1 R.AHİR​ 1441​​ 28 KASIM-2019​​​ PERŞEMBE ……..​ 1 C.EVVEL ​1441 ​27 ARALIK-2019​​​​ ​CUMA ……..​​​​

Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kanunu şöyledir:



Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.



Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.



A) Resmi bayram günleri şunlardır:



1. (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.



2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.



3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.



B) Dini bayramlar şunlardır:



1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.



2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.



C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.



D) (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.



Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.



Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel iş yerlerinin kapanması zorunludur.