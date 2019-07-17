2019 YKS tercih robotu yayımlandı! YÖK ATLAS 2019 YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
2019 YKS tercih robotu yayımlandı. YKS 2019 sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları tarafından araştırmalar devam ediyor. Gelecekleri hakkında çok önemli bir karar aşamasında olan yüzbinlerce öğrenci, ‘YÖK ATLAS YKS tercih robotu nasıl kullanılır?’ sorusuna arama motorlarına yanıt arıyor. YÖK'ün yayımladığı ATLAS tercih robotu, adaylara lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. İşte YKS tercih robotu sorgulama ekranı ve YÖK ATLAS tercih robotu için detaylı bilgiler haberimizin ayrıntılarında…
‘YÖK ATLAS YKS tercih robotu nasıl kullanılır? 2019 YKS tercih robotu yayımlandı mı?’ sorularına üniversite adayları tarafınsa yanıt aranıyor. YKS 2019 sonuçları ile ilgili araştırma yapmaya devam eden üniversite öğrenciler adayları YKS 2019 son dakika gelişmelerini yakında takip ediyor. Gelecekleri hakkında çok önemli bir karar aşamasında olan yüzbinlerce öğrenci, YÖK’ün yayımladığı ATLAS tercih robotu, adaylara lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Aldıkları puana göre öğrenciler, tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek. İşte YKS tercih robotu sorgulama ekranı ve YÖK ATLAS tercih robotu için detaylı bilgiler haberimizin ayrıntılarında…
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklerden öğrenebilirsiniz.
YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları
Yerleşenlerin YGS puanları
Yerleşenlerin YGS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.