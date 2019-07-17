2019 YKS tercih robotu yayımlandı! YÖK ATLAS 2019 YKS tercih robotu nasıl kullanılır?

‘YÖK ATLAS YKS tercih robotu nasıl kullanılır? 2019 YKS tercih robotu yayımlandı mı?’ sorularına üniversite adayları tarafınsa yanıt aranıyor. YKS 2019 sonuçları ile ilgili araştırma yapmaya devam eden üniversite öğrenciler adayları YKS 2019 son dakika gelişmelerini yakında takip ediyor. Gelecekleri hakkında çok önemli bir karar aşamasında olan yüzbinlerce öğrenci, YÖK’ün yayımladığı ATLAS tercih robotu, adaylara lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Aldıkları puana göre öğrenciler, tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek. İşte YKS tercih robotu sorgulama ekranı ve YÖK ATLAS tercih robotu için detaylı bilgiler haberimizin ayrıntılarında…

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklerden öğrenebilirsiniz.

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

Yerleşenlerin geldikleri iller

Yerleşenlerin öğrenim durumu

Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

Yerleşen okul birincileri

Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

Yerleşen son kişinin profili

Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları

Yerleşenlerin YGS puanları

Yerleşenlerin YGS başarı sıraları

Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Yerleşme koşulları

bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebilir. Ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.

LİSANS - ÖNLİSANS TERCİH SİHİRBAZI

Bur sayfadan 2018 YKS ile lisans ve önlisans programlarının kontenjan bilgilerine ulaşmak mümkün oluyor. Buradaki verilen değerler ile son 4 yılın taban puanları, puan türü gibi sonuçları görülebiliyor.

TYT - AYT NET SİHİRBAZI

YÖK Atlas'da bulunan bu sihirbaz ile herhangi bir lisans veya önlisans programına yerleşen son kişinin netlerini görebiliyorsunuz. Buradaki sonuçlar tahmini değil 2018 YKS sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre düzenlenmiştir.