‘2019 YKS üniversite tercih tarihleri açıklandı mı? YKS 2019 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2019 baraj puan kaç? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak?’ sorularına üniversitelere girmek isteyen yüzbinlerce aday tarafından yanıt aranıyor. Uzun bir hazırlığın ardından YKS sınavına giren öğrenciler bir yanda puan hesaplaması yaparken bir yandan da baraj puanları ve YKS sonuçları tarihi ve tercihleriyle ilgili araştırma yapıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumun gerçekleştirildiği YKS 2019’da önümüzdeki günlerde sonuçlar açıklanacak. Sınav takvimi içerisinde sonuçların hangi tarihte açıklanacağını daha önce duyurmuştu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi konuyla ilgili net bir tarih açıklamasında bulunmasa da geçtiğimiz yıl 7 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta sona eren tercih sürecine benzer bir tarihin uygulanması bekleniyor. Konula ilgili son dakika gelişmeleri geldikçe haberimizde sizinle paylaşacağız. İşte 2019 YKS sınavı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite öğrencisi adaylarının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlanacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi konuyla ilgili net bir tarih açıklamasında bulunmasa da geçtiğimiz yıl 7 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta sona eren tercih sürecine benzer bir tarihin uygulanması bekleniyor. Konuyla ilgili kurumdan resmi açıklama geldiği takdirde ilgili içeriğimizde yerini alacak.

YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.+

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.