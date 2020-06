14 Haziran 2020 Pazar 10:31 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 10:31

Her yıl haziran ayının 3. pazar günü kutlanan babalar günü 24 Haziran'da kutlanacak. Sırtımızı her zaman yasladığımız, koşulsuz sevgisi ile bizi sarıp sarmalayan babalarımızın en değerli gününe özel mesajlar ve duygusal sözler haberimizde. Peki 2020 Babalar Günü bugün mü? Babalar günü 2020 ne zaman? Bu anlamı büyük güne özel duygusal babalar günü mesajları ve babalar günü sözleri haberimizde.

Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan özel bir gündür. İlk olarak 1910’da kutlanan, o günden bu yana aralarında Türkiye’nin de bulunduğu onlarca ülkede her yıl Babalar günü kutlanıyor. Geleceğe doğru attığımız her adımda yanımızda olan babalarımızda bu özel günde sürpriz bir hediye olmasa mesajla sevindirebiliriz. Peki 2020 Babalar Günü bugün mü?

2020 BABALAR GÜNÜ BUGÜN MÜ?

Babalar günü bu yıl yani 2020’de 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

En güzel ve anlamlı 'Babalar günü' mesajları

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Gül kokulu ellerinden doya doya öperim. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun…

Hiç bir şey üzmesin Seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma Sen hep benim bir tanemsin babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Bu hayatta ilk öğretmenim, ilk patronum ve sürekli danışmanım canım babacığım. Varlığın benim en büyük dayanağım, babalar günün kutlu olsun.

Babalar günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası…

Sen olmadan ben asla varolamam baba. Seni seviyorum. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Aslan babam, babalar günün kutlu olsun…

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun…

Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek… Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

Bizim bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babamızın babalar günü kutlu olsun…

Bana uçabileceğim kanatlar verdiğin için teşekkürler, sevgin ve anlayışınla hep yanımdaydın, daima sığınağımdın. Benim için ne kadar paha biçilmez bir değerde olduğunu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Bizler için dünyanın en iyi önek insanı olan babacığım. Dualarından beni eksik etmemen dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden ve yanaklarından hasretle öpüyorum.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.