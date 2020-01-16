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Güncel

2020 bedelli ve dövizle askerlik ücreti belli oldu

MSB: 2020 yılı ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL olarak belirlendi

16.01.2020  10:55 - Güncelleme: 16.01.2020  11:00

Yolcu minibüsünü kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı

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