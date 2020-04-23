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2020 Giresun sahur imsak ve iftar vakti saat kaçta? Giresun için iftar ve sahur vakitleri Diyanet Ramazan imsakiyesi

Giresun Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet tarafından yayınlandı! Müslümanlar 11 ayın sultanı Ramazan'a bir kez daha kavuşacak olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. Giresun'da yaşayan vatandaşlar Giresun 2020 iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyor. Müslüman alemi için oldukça önemli olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutan müminler 2020 Giresun iftar ve sahur vakitleri imsakiyesini araştırıyor. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar il il 2020 Diyanet Ramazan imsakiyesini merak ediyor. İşte Giresun için sahur ve iftar vakitleri Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Giresun sahur ve iftar vakitleri

23 Nisan 2020 Perşembe  18:03 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 18:03
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Giresun 2020 iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2020 Ramazan imsakiyesi Giresun iftar ve sahur vakitleri yayınlandı. Giresun'da yaşayan vatandaşlar, Giresun imsakiye bilgileri ile Giresun sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilecekler. Giresun için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi içerisinde yer alıyor. Giresun iftar ve sahur vakitlerini içeren il il imsakiye Diyanet'in belirlediği 2020 Ramazan takvimi ile belli oldu. Giresun'da ilk sahur ne zaman ve ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorulara haberimizin içerisindeki 2020 Ramazan imsakiyesi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Giresun 2020 iftar ve sahur vakitleri ve il il Diyanet ramazan imsakiyesi

Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, sahur, imsak ve iftar vaktini içeren 2020 Ramazan İmsakiyesini araştırmaya başladı.

Giresun iftar ve sahur vakitleri! Mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Milyarlarca müslüman, Ramazan ayında orucunu tutup ibadetlerini yerine getirecek. Bu kutlu ayı idrak edecek vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için imsakiye hazırladı. Ramazan imsakiyesi internet üzerinden de görüntülenebilecek. Giresun Ramazan imsakiyesi ve Giresun iftar ve sahur vakitleri ve detaylar haberimizde...

Ramazan ayına kısa bir süre kala Diyanet 2020 il il Ramazan imsakiyesi yayınlandı. Tüm illerin iftar ve sahur vakitlerini imsakiyeden takip edebilirsiniz.

GİRESUN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

GİRESUN'DA İLK SAHUR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Giresun'da 02:52'ye kadar gerçekleşecek.

GİRESUN'DA İLK İFTAR SAATİ KAÇTA?

Giresun'da ilk iftar vakti 19:52'de gerçekleşecek.

Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı geldi. Her yıl büyük sevinç ve huzurla karşılanan bu mübarek ay yine ibadetlerle geçirilecek. İslam âlemine farz olarak buyrulan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu nedenle de ilk sahur ne zaman, ilk iftar vakti ne zaman saat kaçta gibi sorular cevabını aramaya başladı. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece başlayacak Ramazan ayında oruç ibadetleri yerine getirilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle vatandaşlar, Ramazan ayı ibadetlerini evlerinde gerçekleşecek. Her sene olduğu gibi mübarek Ramazan ayı üç gün sürecek olan bayramla uğurlanacak.

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