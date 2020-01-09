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2020 Hac kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet.gov.tr Hac kura sonuçları

2020 Hac kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diyanet.gov.tr Hac kura sonuçları tüm adaylar tarafından merak ediliyor. ?Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları bugün çekilecek. Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter ve kamuoyu huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. 2020 Hac kurası sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

09.01.2020  10:03 - Güncelleme: 09.01.2020  10:03

2020 Hac kurası sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet.gov.tr Hac kura sonuçları saat kaçta belli olacak? gibi soruların yanıtları milyonlarca hacı adayı tararfından merak ediliyor. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları bugün gerçekleştirilecek. Kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Noter huzurunda, kamuoyuna açık yapılacak kura sonuçlarının, aynı gün saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecek.

2020 HAC KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter ve kamuoyu huzurunda yapılacak. Kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Noter huzurunda, kamuoyuna açık yapılacak kura sonuçlarının, aynı gün saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecek.

DİYANET.GOV.TR HAC KURA SONUÇLARI

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KESİN KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya “Acenta Organizasyonunu" tercih ederek “2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklardır.

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