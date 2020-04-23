23 Nisan 2020 Perşembe 19:25 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 19:25

Kastamonu 2020 iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2020 Ramazan imsakiyesi Kastamonu iftar ve sahur vakitleri yayınlandı. Kastamonu'da yaşayan vatandaşlar, Kastamonu imsakiye bilgileri ile Kastamonu sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilecekler. Kastamonu için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi içerisinde yer alıyor. Kastamonu iftar ve sahur vakitlerini içeren il il imsakiye Diyanet'in belirlediği 2020 Ramazan takvimi ile belli oldu. Kastamonu'da ilk sahur ne zaman ve ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorulara haberimizin içerisindeki 2020 Ramazan imsakiyesi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Kastamonu 2020 iftar ve sahur vakitleri ve il il Diyanet ramazan imsakiyesi

Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, sahur, imsak ve iftar vaktini içeren 2020 Ramazan İmsakiyesini araştırmaya başladı.

Kastamonu iftar ve sahur vakitleri! Mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Milyarlarca müslüman, Ramazan ayında orucunu tutup ibadetlerini yerine getirecek. Bu kutlu ayı idrak edecek vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için imsakiye hazırladı. Ramazan imsakiyesi internet üzerinden de görüntülenebilecek. Kastamonu Ramazan imsakiyesi ve Kastamonu iftar ve sahur vakitleri ve detaylar haberimizde...

Ramazan ayına kısa bir süre kala Diyanet 2020 il il Ramazan imsakiyesi yayınlandı. Tüm illerin iftar ve sahur vakitlerini imsakiyeden takip edebilirsiniz.

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KASTAMONU'DA İLK SAHUR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Kastamonu'da 04:08'e kadar gerçekleşecek.

KASTAMONU'DA İLK İFTAR SAATİ KAÇTA?

Kastamonu'da ilk iftar vakti 19:41'de gerçekleşecek.

Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı geldi. Her yıl büyük sevinç ve huzurla karşılanan bu mübarek ay yine ibadetlerle geçirilecek. İslam âlemine farz olarak buyrulan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu nedenle de ilk sahur ne zaman, ilk iftar vakti ne zaman saat kaçta gibi sorular cevabını aramaya başladı. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece başlayacak Ramazan ayında oruç ibadetleri yerine getirilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle vatandaşlar, Ramazan ayı ibadetlerini evlerinde gerçekleşecek. Her sene olduğu gibi mübarek Ramazan ayı üç gün sürecek olan bayramla uğurlanacak.

RAMAZANDA OKUNACAK EN FAZİLETLİ DUA VE TESBİH ZİKİRLERİ

Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih ( Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih ( Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

ORUÇ İBADETİNİN FAYDALARI

Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur’an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur’an’dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekât› olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların def’i için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar, insanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığımız bu ayda vücutlar yenilenir, parlar… Allah Resulü’nün “oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız” sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu’cemu’l-Evsat, VIII, 174) Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karşı sabretme, öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan…