2020 kurbanlık kilo fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu!

02 Temmuz 2020 Perşembe 12:58 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 12:58

Kurbanlık dana fiyatları 2020 belli olmaya başladı. Kurban bayraı öncesi Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşıyor olması ile birlikte 2020 kurbanlık kilo fiyatları yoğun olarak araştırılıyor. Kurban bayramına sayılı günler kala yavaş yavaş kurbanlık telaşı başladı. Peki 2020 kurbanlık kilo fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları

2020 KURBANLIK KİLO FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, en önemli ibadetler arasında yer alan kurban ibadeti için hazırlıklar yapılıyor. Tüm İslam dünyası 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'nı büyük bir coşkuyla karşılayacak. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu. İşte 2020 kurbanlık kilo fiyatları...

Yurt genelinde yavaş yavaş kurbanlık pazarları açılırken satışlarda başladı. 2020 yılında üçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 9.180 TL ile 14 bin 580 TL arasında satılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2020 kurban bayramında büyükbaş kurbanlık fiyatları 9.180 TL ile 14 bin 580 TL arasında değişecek. Büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları 1600-1850 civarında olacak.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLARIN FİYATI 2020 NE KADAR?

Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 liradan satılırken, beklenen zamla birlikte bu yıl 2020 kurban bayramında küçükbaş kurbanlık fiyatları 1080 TL ile 1640 TL arasında değişecek.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı'nda geçen yıl yaklaşık 800 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini belirterek, "Bu yıl küçükbaş hayvan kesiminin geçen yıla oranla yüzde 10 civarında artarak 3 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz. Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun, kurbanlık sayısında sıkıntı yok. Artan yem maliyetleriyle Kovid-19'un birtakım olumsuz etkileri göz önüne alındığında, küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatları geçen yıla göre yüzde 10 civarında artabilir. Bölgesel farklılıklardan dolayı da artış oranı illere göre farklı olacaktır. Piyasada ortalama canlı kurbanlığın kilogram fiyatı kuyruklu koyunda 24-25 lira, kuyruksuz koyunda 26-27 lira. Kurbanlık fiyatlarının ortalama 1050-1500 lira olacağını tahmin ediyoruz" dedi

Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre halen 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvanın kesime hazır olduğunu söyledi.

Kurbanlık sayısında bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Çelik, "Kurban Bayramı'nda, geçen yıl yaklaşık 800 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaş hayvan kesilmişti. Bu yıl küçükbaş hayvan kesiminin geçen yıla oranla yüzde 10 civarında artarak 3 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz. Üreticilerimiz, ihtiyaç olduğunda 5 milyona kadar küçükbaş hayvanı kurban pazarlarına indirebilir. Kurban kesecek vatandaşlarımızın için rahat olsun, kurbanlık sayısında sıkıntı yok." diye konuştu.

"KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE HARFİYEN UYALIM"

Çelik, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok kişinin tatil planını ertelediğini, Suudi Arabistan'ın da yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini, dolayısıyla hac farizasını yerine getiremeyecek hacı adaylarının da kurbanlarını Türkiye'de keseceğini hatırlatarak, kurbanlık ihtiyacının geçen yıla oranla artacağını dile getirdi.

Vatandaşların ve yetiştiricilerin kurban pazarlarında Kovid-19 salgınına karşı belirlenen tedbirlere harfiyen uymasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'i yayımlandı. Tebliğe göre, kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak, kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak. Satıcılar ve müşteriler arasında 'el teması' olmayacak ve bu nedenle kurban pazarlığında, gelenekselleşen 'tokalaşma' yapılmayacak. Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 16 Temmuz'dan itibaren başlayacak."

KURBANLIK KİLO FİYATLARI 2020

Çelik, kurbanlık alışverişinde hem yetiştiricilerin hem de alıcı konumundaki vatandaşların memnun olacağı bir süreç geçirilmesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Büyük zorluklarla ve özellikle de artan yem masraflarına rağmen kurbanlıklarını satmaya çalışan yetiştiricilerin değerinden ve mağdur olmayacakları fiyatlarla hayvanlarına alıcı bulmalarını arzu ediyoruz. Artan yem maliyetleriyle Kovid-19'un birtakım olumsuz etkileri göz önüne alındığında, küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatları geçen yıla göre yüzde 10 civarında artabilir. Bölgesel farklılıklardan dolayı da artış oranı illere göre farklı olacaktır. Piyasada ortalama canlı kurbanlığın kilogram fiyatı kuyruklu koyunda 24-25 lira, kuyruksuz koyunda 26-27 lira. Kurbanlık fiyatlarının ortalama 1050-1500 lira olacağını tahmin ediyoruz. Tabii hayvanın koç, teke olmasına ve vasfına göre de fiyatlar çok daha yüksek seviyelere çıkabilir. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da satılamayan ve elde kalan hayvanların Et ve Süt Kurumunca değerinden alınmasını talep ediyoruz."

Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban hisse kesim bedelini yurt içi için 85 lira artışla 890 liradan 975 liraya, yurt dışı için 100 lira artışla 725 liradan 825 liraya çıkardığına dikkati çeken Çelik, vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlenirken birliklerin de görüşünün alınması ve yetiştiricilerin mağdur edilmemesi gerektiğini bildirdi.