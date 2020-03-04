04 Mart 2020 Çarşamba 10:29 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:29

Askerlik görevini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan binlerce aday Mayıs 2020 celp yerlerini merak ediyorlar. Mayıs 2020 celp dönemi için beklenen duyuru yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamasında er, erbaş, yedek subay ve astsubay alımı için tercihlerin başladığına yer verildi. 2020 Mayıs celp dönemi belli oldu mu? MSB ASAL: Mayıs 2020 celbi askerlik yerleri açıklandı mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Mayıs 2020 Sınıflandırma Döneminde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Duyuruya haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

2020 MAYIS CELP DÖNEMİ BELLİ OLDU MU?

Mayıs 2020 celp dönemi için beklenen duyuru yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamasında er, erbaş, yedek subay ve astsubay alımı için tercihlerin başladığına yer verildi.

MSB ASAL: MAYIS 2020 CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 21 Şubat 2020 tarihinde Mayıs 2020 Sınıflandırma Döneminde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Duyuru yayınladı. Bu duyuruda Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklandı.

MAYIS 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT DUYURU

1. MAYIS 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYI, YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYI İLE ERBAŞ/ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERİN ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİ, SINIFLANDIRMA VE SEVK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR MÜTEAKİP MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR

2. MAYIS 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SINIFLANDIRMA NİTELİK LİSTESİNE; YEDEK SUBAY ADAY ADAYI, YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYI İLE ERBAŞ/ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERDEN; 28 ŞUBAT 2020 (DAHİL) TARİHİNE KADAR YOKLAMASINI YAPTIRAN, ERKEN SEVK İSTEĞİNDE BULUNAN VE ASKERLİK HİZMETİ İLE CELP TERCİHİNİ YAPTIRANLARDAN CELP TERCİHLERİNE GÖRE BAŞVURUSU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN İHTİYACI DİKKATE ALINARAK KABUL EDİLENLER, ERTELEME İLE SEVK TEHİRLERİ SONA ERENLER, DÖVİZLE/BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARTILANLAR ALINACAKTIR.

3. MAYIS 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINMAK İSTEYEN YÜKÜMLÜLERİN, 28 ŞUBAT 2020 (DAHİL) TARİHİNE KADAR YOKLAMA VE ASKERLİK HİZMETİ İLE CELP TERCİHİNİ E-DEVLETTEN VEYA EN YAKIN ASKERLİK ŞUBESİNE MÜRACAAT EDEREK YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR. YOKLAMASINI YAPTIRDIKLARI HALDE ASKERLİK HİZMETİ İLE CELP TERCİHİNİ YAPMAYANLAR MEVCUT BİLGİLERİNE VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN İHTİYACINA GÖRE SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKLARDIR.

4. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUÇLARI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA 24 NİSAN 2020 TARİHİNDE E-DEVLET ÜZERİNDEN YÜKÜMLÜLERE DUYURULACAKTIR. SINIFLANDIRILAN YÜKÜMLÜLER TEKRAR SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMAYACAKTIR.

Mayıs 2020 Sınıflandırma Döneminde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.