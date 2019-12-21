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2020 öğretmen ataması kontenjanları belli oldu! 2020 öğretmen alımı taban puanları kaç?

Büyük bir heyecanla beklenen 2020 öğretmen ataması kontenjanları belli oldu. Sözleşmeli öğretmen atama takvimi MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayımlandı. Bu duyurunun hemen ardından adaylar öğretmen alımı taban puanları ne kadar? sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için ön başvurular önümüzdeki ay içerisinde alınmaya başlanacak. 2020 öğretmen atamaları hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

21.12.2019  10:49 - Güncelleme: 21.12.2019  10:49
2020 öğretmen ataması kontenjanları belli oldu. Sözleşmeli öğretmen atama takvimi MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayımlandı.  2020 Yılı 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımına İlişkin Duyuru ve Takvimin yayınlanmasının hemen ardından adaylar öğretmen alımı taban puanları ne kadar? sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. 6-10 Ocak 2020'de başvuruları alınmaya başlanacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte 2020 öğretmen ataması hakkında tüm detaylar.. 
 
2020 ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI BELLİ OLDU! 
Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için ön başvurular önümüzdeki ay alınmaya başlanacak. Başvurular Ek 1'de (Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda kabul edilecek. 
 
2020 ÖĞRETMEN ALIMI TABAN PUANLARI NE KADAR? 
2020 öğretmen ataması kontenjanları ve taban puanları belli oldu.  
 

2020 ÖĞRETMEN ALIMI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 
 
Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
 
Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
 
2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
 
Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
 
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
 
Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
 
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
 

 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER NELER?
Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,
 
Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
 
Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi
 
Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.), istenecektir. 
 
Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

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