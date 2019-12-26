2020 stajyer maaşı ne kadar olacak? Stajyer maaşı hesaplama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Meslek Lisesi öğrencileri okudukları bölüm ile ilgili pratik kazanmak ve yetişmiş iş gücüne katkıda bulunmak amacıyla lise 3. ve lise 4. sınıfa geldiklerinde staj yapıyorlar. Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte lise stajyerlerinin de maaşları belirlenmiş oldu. 2020 stajyer maaşına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

2020 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler lise son sınıfta (12. sınıf) işletmelerde beceri eğitimi adı da verilen haftanın üç günü şartları uygun olan kurumlarda staj eğitimi yapıyorlar. Öğrenciler bu çalışmaları süresince devlet tarafından SGK koruması altındadırlar ve kurumlarından asgari ücretin 1/3 ü kadar ücret alırlar.

Stajyer maaşları asgari ücretin ne tutarının yüzde 30'una denk geliyor. Ancak asgari ücretin içinde Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yer alıyor. AGİ, asgari ücretin net rakamından düşülüyor ve bunun yüzde 30'u lise stajyer maaşı olarak veriliyor.

STAJYER MAAŞLARI AYIN KAÇINDA YATAR? Devlet kurumlarında staj yapanlara genellikle her ayın 15’i ile 20’si arasında maaş ödemesi yapılır. Özel sektörde ise genel de her ayın 10’una kadar stajyer maaşları yatar.