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Güncel

2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

MSB, 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileri bir tarihe erteledi

17 Mart 2020 Salı 22:40 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 22:41
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Komşunun kapısına 147 bin 132 sığınmacı dayandı

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