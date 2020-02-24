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Güncel

2020 yılında, alkollü araç kullanan 28 bin 134 sürücüye işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2020 yılında 1 milyon 41 bin 588 araç sürücüsünün alkol testine tabi tutulduğunu, 28 bin 134 sürücüye ise alkol etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldığını açıkladı.

DHA24 Şubat 2020 Pazartesi23:56 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 23:56

EGM'den yapılan açıklamada, "2020 yılında 1 milyon 41 bin 588 araç sürücüsü alkol testine tabi tutuldu, 28 bin 134 sürücüye alkol etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldı. Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 21-22 Şubat 2020 tarihlerinde ülke genelinde 'Alkol Etkisinde Araç Kullanımına' yönelik özel denetim gerçekleştirildi" denildi.

Yapılan uygulamalarda 59 bin 329 araç ve sürücünün denetlendiği belirtilerek, "Bin 525 sürücünün alkol, 7 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi. Bin 67 araç trafikten men edildi. Bin 444 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplam 6 bin 877 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı." ifadelerine yer vekrildi.

Açıklamada, sürücülere öncelikli olarak kendi can güvenliklerini sağlaması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılarak, bu denetimlerin sürekli olacağı kaydedildi.

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