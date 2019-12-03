2020’de otomobil dünyasını neler bekliyor?

2019’un son ayındayız. Türkiye’de bu yılın önemli kısmı sıfır otomobil satışlarının 350-400.000 bandına kadar düşeceği endişesiyle geçti. Ticaretin ve bireysel talebin araç talebini ikinci el otomobillerin karşıladığı bir yıl yaşadık. 2020 yılına girerken Türkiye’de yerli otomobilin ve dünyada büyük markaların elektrikli otomobiller dönüşünün konuşulması bekleniyor. Bir yandan elektrikli otomobil fabrikaları kurulurken, diğer taraftan yeni çıkan seri üretim elektrikli otomobillerin başarısı takip edilecek. İşte bu durumda 2019’un markalar açısından güncel haber envanterini ve 2020 yılında Türkiye ve dünyada neler beklendiğine sayfalarımıza taşımaya çalıştık. İşte 2019’dan akılda kalanlar ve 2020’den beklenenler…

ABD

2020’nin çekişmeli geçeceğinin mesajını Tesla, elektrikli bir kamyonet olan yeni aracı Cybertruck tanıtımında verdi. ABD kamyonet piyasasının önemli bir aktörü olan Ford F 150 ile Cybertruck’ı karşılaştıran Tesla CEO’su Elon Musk’a, Ford’dan eşit şartlarda yarışalım mesajı geldi. Fransız üretici Citroen’in Cybertruck’ın tasarımın kendinden esinlendiği şeklinden bir tanıtım gelmesi dikkat çekti. Alman üretici BMW ise son tanıtımında Tesla’ya kurşun geçirmez cam üzerinden mesaj verdi.

Fosil yakıtlı Ford F 150 her ne kadar Cybertruck’ın eşiti olmasa da, Cybertruck’ın tanıtımında kurşun geçirmez cam kırılsa da Tesla bu aracı için 100 dolarlık kayıt ücretiyle 200.000 üzerinde ön sipariş aldı. 2020’de bu elektrikli aracı tasarımı ve kabiliyetleriyle bolca konuşmamız beklenirken, modelin 2021'in sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ABD’nin bir diğer öne çıkan otomobil markası Ford’un yeni yılda elektrikli modellerde gaza basacağına kesin gözüyle bakılabilir. Ford’un geçtiğimiz ay tanıttığı Mustang Mach-E’nin 2020’den yollara çıkması beklenirken fiyat aralığının ABD’de 40.000 dolar ile 65.000 dolar arasında olacak.

AVRUPA

Avrupa’da geçen yılın en önemli olayı Hollanda merkezli bir dünya otomobil devinin doğması oldu. Fiat ve Crysler’in içinde bulunduğu FCA ile Peugeot ve Opel’in içinde bulunduğu PSA yüzde 50-50 birleşerek dünyanın en büyük 4. üreticisi konumuna geldiler.

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FCA’nın Renault ile yaptığı birleşme görüşmelerinin hemen arkasından PSA ile hızlı bir evlilik yaşandı. Marka sözcüleri fabrika kapatılmasının söz konusu olmadığına dikkat çekerken, bu birliktelikle elektrikli otomobil çalışmalarının güçlenmesi ve 3,7 milyar euro tasarruf sağlaması hedefleniyor.

2020’de bu yıldırım nikah Avrupa’da konuşulmaya devam edilirken, Almanya’da seri üretim ID3 ile yeni nesil Golf’ün satış rakamlarına önemli mesajlar içerecek.

ID3 markasıyla Golf markasından elektrikli üretimi ayıran Volkswagen’in seri üretim elektrikli satışları, yeni nesil Golf ile karşılaştırıldığında yeni bir perspektif ortaya çıkacak. Alman kullanıcıların teknolojiye olan yaklaşımını gösterecek perspektif öncü bir gösterge olacak. Bunun dışında 2020’de yine Alman markaların elektrikli otomobil çalışmalarını ve şehirlerde karbon salınım sınırlamalarını konuşulacak.

2020’de Avrupa’da öne çıkacak bir başka model ise 2019’da tanıtılan Porsche Taycan olacak. Markanın ilk elektrikli modeli olarak sunulan Taycan’ın 2020 ilkbaharında satışa çıkması beklenirken, başarısı Tesla ile karşılaştırılacak. Bu noktada Tesla’nın Berlin’e bir fabrika kuracağını notlarımıza ekleyelim.

ASYA

Geçtiğimiz ay sürpriz bir çıkış yana Rusya, bir süredir üzerinde çalışılan elektrikli aracın 2020 yılında piyasaya sürüleceği açıkladı. Rusya Sanayi Bakanı Denis Maturov’nın Tass ajansına yaptığı açıklamaya göre "Zetta" adlı elektrikli aracın üretimine önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlanmasının planlanıyor. Rus basınında çıkan haberlere göre, seri üretimi gerçekleştirilecek ilk Rus elektrikli otomobilin fiyatı yaklaşık 6 bin euro civarında olacak. Zetta’nın üç kapılı üretileceği, saatte 120 kilometre hıza çıkabileceği ve aküsünün tek dolumla 560 kilometreye kadar yol gidebileceği belirtiliyor.

Güney Kore’den geçtiğimiz günlerde önemli bir haber geldi. Hidrojenle çalışan Hyundai NEXO, tek dolumla 778 km menzil katederek bu alanda dünya rekoru kıran ilk araç oldu. Hyundai’nin geçtiğimiz günlerde New York otomobil fuarında yeni yüzünü tanıttığı 2020 Hyundai Ioniq markanın teknoloji konusunda daha fazla elektrikli hybrid, sonrasında hidrojen yakıtlı otomobil stratejisi izleyeceğinin mesajını veriyor.

Adı teknolojiyle özdeşleşen ülke Japonya’da ise elektrikli ve hibrit çıkışları gelmeye devam ediyor.

Japon otomobil markası Mazda ilk elektrikli modeli MX 30’u 2019 Tokyo otomobil fuarında sergiledi.

İlk gelen bilgilere göre MX 30’da 145 bg üretebilecek elektrikli motor kullanılması bekleniyor. Bir diğer ünlü Japon üretici Honda ise daha önce tüm modellerin elektrikli ve hibrit olması için 2025 yılı olarak belirlediği hedefi, 2022 yılına çekti. Bu hedef çerçevesinde 6 yeni modelin 2022’ye kadar tanıtılması gerekiyor. Bunlardan bir veya ikisini 2020 içinde karşımızda görebiliriz.

TÜRKİYE

Türkiye’de 2020 için en çok konuşacağımız otomobil konusu yine yerli otomobil olacak. Bu ay yürür iki modelinin tanıtılacak olan SUV formundaki otomobilin, 2022’de yollarda olması hedefleniyor. Yerli otomobil fabrikasının temelinin muhtemelen Kocaeli’nde atılması ve sedan versiyonuyla 2020’de gündemimizde olması söz konusu.

Türkiye’de üretilen otomobiller noktasında ise Sakarya’da üretilen Hyundai i10’un 3. neslinin 2020’de satışa çıkışına şahit olacağız.

Ocak 2020 ile otomobil dünyasında ikinci elde önemli bir konu gündeme gelecek. İkinci el satışını düzenleyen kararnamenin uygulanması en son 2019’un sonuna ertelenmişti. Daha önce iki sefer uzatma gören kararname aksi bir durum olmazsa 2020’de yürürlüğe giriyor. Otomobil satış yerlerini, satışa çıkan aracın üzerinde bulunması gereken bilgileri düzenleyen kararname, ekspertiz garantisi ve noterde satış düzenlemelerini gibi önemli değişiklikler içeriyor. Daha önce alt yapının oluşmadığı gerekçesiyle ertelenen düzenleme 2020 itibarıyla hayata geçtiği zaman özellikle noter satışlarında yetki belgesinin sorumasıyla gündeme gelecek.