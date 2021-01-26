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2021 bedelli askerlik ücreti belli oldu

2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi.

26 Ocak 2021 Salı 12:49 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 13:16
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Yeni yılın ilk yarısında askerlik ücretleri belli oldu. Bedelli askerlik ücretleri 37 bin 70 liradan, 39 bin 788 liraya yükseldi. Bedelli askerlik ücretini dövizle ödeyecek yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de ücrete kur ayarlaması yapılacak.

NTV'de yer alan haberde 2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi. Böylece bedelli ücreti bir yılda yüzde 13,50 zamlanmış oldu.

DÖVİZLE ASKERLİĞE KUR AYARI

Bu arada AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya imzasıyla Meclis'e bir yasa teklifi sunuldu. Teklif, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedelinin, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanmasını öngörüyor.

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