15 Mart 2021 Pazartesi 12:48 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:48

2021 yılı fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 2021 yılı için fitre miktarını açıkladı. Günümüzde fıtır sadakası miktarı, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleniyor. Ramazan ayında durumu olan herkesin verdiği sadaka olan 2021 yılı fitre miktarı bu yıl için belirlendi. Peki 2021 fitre ne kadar oldu? İşte detaylar...

2021 YILI FİTRE NE KADAR OLDU?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı fitre miktarını; Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Fitre miktarı, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleniyor.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında yer alan bilgilere göre, kişi, kendisinin ve küçük çocukların fitrelerini vermekle yükümlü. Fıtır sadakasının, vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde veya daha sonra da verilebilir.

KİMLER FİTRE VERMEKLE YÜKÜMLÜ?

Ramazan Bayramı'na kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gram altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar, kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlü.

Kişi aynı zamanda, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle de yükümlü.

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara veriliyor.

Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esas. Aynı zamanda zekât için de aynı kural geçerli.

Kişi, annesine, babasına, büyükbabasına, büyükannesine, çocuklarına, torunlarına, eşine, zengine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası veremiyor. Fitreler, bir fakire de fitre verilebilirken birkaç fakire de dağıtılabiliyor. Ancak bir kişiye verilen fitre miktarı, o yıl için belirlenen rakamdan az olmamalı.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre verilebiliyor.