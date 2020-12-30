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2021 yılında dünyadaki ve Türkiye'deki beklentiler, riskler ve fırsatlar masaya yatırılıyor

SETA Vakfı tarafından 2021'de Türkiye ve Dünya konulu panel bugün saat 17.00'de gerçekleşecek. Panelde, 2021 yılında dünyadaki ve Türkiye'deki beklentiler, riskler ve fırsatlar masaya yatırılacak.

30 Aralık 2020 Çarşamba 17:00 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:00
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SETA Vakfı, 2021'de Türkiye ve Dünya konulu bir panel düzenliyor. Panel, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Etkinlikte 2021 yılındaki beklentiler, riskler ve fırsatlar değerlendirilecek.

Saat 17.00'de başlayacak etkinlikte açılış konuşmasını SETA Vakfı Genel Koordinatörü ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Burhanettin Duran yapacak.

SETA Vakfı'nın organizasyonunda Murat Yeşiltaş moderatörlük görevini üstlenirken, Kemal İnat, Muhittin Ataman, Kılıç Kanat, Zeliha Eliaçık, İsmail Çağlar, Nebi Miş, Cem Duran Uzun, Kadir Üstün, Hazal Duran, Talha Köse, Atilla Arkan, Nurullah Gür ve Zafer Meşe gibi alanında uzman isimler görüşlerini paylaşacak.

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