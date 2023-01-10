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2022 en sıcak 5'nci yıl oldu

Dünya genelinde 2022, bugüne kadar ölçülen en sıcak 5. Avrupa'da ise en sıcak 2. yıl oldu.

AA10 Ocak 2023 Salı 16:36 - Güncelleme:
2022 en sıcak 5'nci yıl oldu
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Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişimi Servisi, 2022'de çok sayıda sıcaklık rekoru kaydedildiğini, sera gazı yoğunlaşmalarının arttığını açıkladı.

AB verilerine göre, 2022 yılı "sıcaklık kayıtlarının tutulmasından bu yana ölçülen en sıcak 5. yıl" oldu. Son 8 yıl ise "en sıcak 8 yıllık dönem" olarak kayıtlara geçti.

Geçen sene yıllık ortalama sıcaklık 1991-2020 referans döneminden 0,3 derece daha yüksek ölçüldü. Sıcaklık 1850-1900 dönemine göre ise 1,2 derece arttı.

Atmosferdeki karbondioksit yoğunlaşmaları ise son yıllardaki gibi yaklaşık 2,1 ppm yükseldi.

AVRUPA VE DİĞER BÖLGELER

Avrupa kıtası ise kayıtlardaki 2. en sıcak yılını 2022'de yaşadı. En sıcak yıl 2020 olmuştu.

Mevsimsel ölçümlere göre, Avrupa kıtası en sıcak yazını ve 3. en sıcak sonbaharını 2022'de geçirdi.

Dünyanın diğer bölgelerine bakıldığında ise uzun süren sıcak hava dalgaları Pakistan, Hindistan ve Çin'i yaz boyunca etkisi altına aldı, Pakistan'da son yılların en büyük sel felaketi yaşandı.

Avustralya kıtasında da La Nina koşullarının etkisiyle hava sıcaklığı düşük seyretti, aşırı yağışlar görüldü.

Şubatta da Antarktika Denizi'ndeki (Weddell) buzul miktarı 44 yıllık uydu görüntü kayıtlarına göre en düşük düzeye indi.

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