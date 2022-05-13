2022'de alınacak işletme ve bakım ücreti tutarları belirlendi

2022 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce işletilen Ağrı'da Eleşkirt, Elazığ'da Işıktepe, Çanakkale'de Gökçeada, Van'da Van ve Gürpınar, Tunceli'de Akpazar tesisleriyle, yüklenici firmalar tarafından işletilen Bursa'da Dağdibi, Erzurum'da Kirazlı, Bingöl'de Gözeler, Diyarbakır'da Ergani, Kayseri'de Sarıoğlan, Burdur'da Günalan, Bayburt'da Demirözü, Gümüşhane'de Sadak, Kastamonu'da Bezirgan Hazım Kılıç ve Balıkesir'de İvrindi-Gökçeyazı sulama tesislerinde belirlenen tarifelere göre işletme ve bakım ücreti alınacak.

Bu yıl sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, 30 kategorideki bitki çeşidi ve sera için dekar başına 17 lira ile 495 lira arasında değişecek. 1000 metreküp su ücreti, 25 lira ile 184 lira arasında olacak.

İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bu nedenle bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanacak.

Yıllık işletme ve bakım ücretleri, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibinden, kiracı veya ortakçıdan alınacak.

- İNDİRİMLER



Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilen bitkilerin işletme ve bakım ücreti yüzde 20 indirimli uygulanmaya devam edilecek.

Çiftçilerin devamlı olarak kendi motopompalarıyla suladıkları bitkilere (yağmurlama ve damla sulama dahil) işletme ve bakım ücreti yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.