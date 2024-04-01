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Güncel

2023 hesap dönemine ilişkin beyanname verme dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerinin 2023 hesap dönemine ilişkin beyanname verme döneminin başladığını bildirdi.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 12:54 - Güncelleme:
2023 hesap dönemine ilişkin beyanname verme dönemi başladı
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Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, 2023 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, 30 Nisan'a kadar Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr/portal/login) üzerinden elektronik ortamda verebilecek.

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de söz konusu dönemde Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartları aracılığıyla yapılabilecek.

Mükellefler, ayrıca ödemelerini anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet, telefon ve mobil bankacılık) ve PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecek.

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