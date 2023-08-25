ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da düzenlenen 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları www.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru, Alan Bilgisi oturumlarında 360 soru, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde bin 350 soru olmak üzere 2023-KPSS'de toplam bin 910 soru kullanıldı." dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, "7 oturumda gerçekleştirdiğimiz KPSS uygulamasına 1 milyon 799 bin 485 aday katıldı. 2 bin 295 engelli aday için uygun koşullar sağlanarak sınava katılımları sağlandı. Kişi bazında sınava katılım 792 bin 229 olurken, engelli adaylarda sayı bin 19 olarak gerçekleşti." diye konuştu.