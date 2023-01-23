2023 kurbanlık bayramı ne zaman? Diyanet dini günler takvimine göre 2023 kurban bayramı tarihi

2023 kurbanlık bayramının ne zaman olduğu, hac kayıtlarının başlamasıyla birlikte merak edildi. İslamın 5 şartından biri olan hac ibadeti Kurban Bayramında yerine getirilir. Müslümanlar için önemli dini günler arasında yer alan Kurban Bayramı, 2023 senesinde Haziran ayının sonuna denk geliyor. Buna göre 2023 kurbanlık bayramı ne zaman Diyanet? İşte Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi
2023 KURBANLIK BAYRAMI NE ZAMAN DİYANET?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı bu sene Haziran ayında kutlanacak.
Kurban Allah'a teşekkür etmek, şükretmek ve varlığına inanışı göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Kurban Bayramı ise; bu ibadetin her yıl belirli günlerde gerçekleştirilmesidir. Kurban Bayramı'nda ibadet etmek isteyenler, emredilen koşulları taşıyan hayvanları Allah için keserek, Allah'a feda ederler.
2023 Kurbanlık Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Dört gün sürecek olan bayramın son günü ise 1 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek.
2023 DİNİ GÜNLER VE BAYRAMLAR
Üç ayların başlangıcı Recep ayı - 23 Ocak 2023 Pazartesi
Regaip Kandili - 26.01.2023 Perşembe
Miraç Kandili - 17.02.2023 Cuma
Şaban ayı - 21.02.2023 Salı
Berat Kandili – 06.03.2023 Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23.03.2023 Perşembe
Kadir gecesi - 17.04.2023 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20.04.2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21.04.2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22.04.2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23.04.2023 Pazar
Kurban Bayramı Arefesi: 27.06.2023 Salı (yarım gün tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün: 28.06.2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29.06.2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30.06.2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 01.07.2023 Cumartesi
Hicri Yılbaşı - 19.07.2023 Çarşamba
Aşure günü - 28.07.2023 Cuma
Mevlid Kandili - 26.09.2023 Salı