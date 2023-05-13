2023 Muğla Seçim Sonuçları: 14 Mayıs Muğla Cumhurbaşkanı, Milletvekili ve Genel Seçim Sonuçları

Muğla Seçim Sonuçları, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçiminde Muğla'da 805 bin 527 bin seçmen sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan aday olurken, milletvekilliği için 36 siyasi parti yarışacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri 2023 Muğla seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte, Muğla seçim sonuçlarına göre CHP, AK Parti, MHP oy oranları, ilçelere göre dağılımı ve milletvekili adayları listesi

MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



14 Mayıs 2023 Muğla Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Muğla milletvekilleri belli olacak.

Muğla seçim sonuçları 2023 için anlık ve canlı oy oranları, 14 Mayıs 2023 Pazar günü star.com.tr tarafından aktarılacak.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTİYOR?



YSK'dan yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs seçimlerinde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 28 Mayıs Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri yine 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Muğla seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile 2023 Muğla Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada açıklanacaktır.

2023 MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI



CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

SİNAN OĞAN:

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

AK PARTİ:

CHP:

MHP:

İYİ PARTİ:

YEŞİL SOL PARTİ:

BBP:

YENİDEN REFAH:

MEMLEKET PARTİSİ:

ZAFER PARTİSİ:

AP (ADALET PARTİSİ):

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (TKP, TKH, SOL PARTİ):

TİP:

DİĞER: