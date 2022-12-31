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Güncel

2023 patent başvuru ücretleri belirlendi

Türk Patent ve Marka Kurumu, 2023 yılında uygulanacak ücret tarifesini yayımladı. Söz konusu karar Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımladı.

AA31 Aralık 2022 Cumartesi 18:56 - Güncelleme:
2023 patent başvuru ücretleri belirlendi
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Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) 2023 yılında uygulanacak ücret tarifesi belli oldu.

TÜRKPATENT'in, "2023 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 26,78 lira, marka tescil ücreti 707,71 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 9,83 lira oldu.

Tasarım tescil başvuru ücreti ise 116,53 lira olarak tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek ve 2022 yılında uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliğ de yürürlükten kaldırılacak.

  • Türk Patent ve Marka Kurumu
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