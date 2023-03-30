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Güncel

2023 yaş çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çaykur artı paraları ne zaman yatacak?

Çay artı paralarının ne zaman ödeneceği, çay üreticileri tarafından sorgulanıyor. 2023 yaş çay destekleme ödemeleri için geri sayım başladı. Her yıl mart-nisan aylarında ödenen Çaykur yaş çay artı paraları için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan resmi açıklamaya çevrildi. Peki 2023 yaş çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

30 Mart 2023 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
2023 yaş çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çaykur artı paraları ne zaman yatacak?
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Çay üreticileri, her sene Mart ayı sonu ve Nisan başında yapılan yaş çay destekleme ödemelerinin bu sene ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Üreticiler, " 2023 yaş çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çaykur artı paraları ne zaman yatacak?" aorularına yanıt arıyor.

2023 YAŞ ÇAY DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yaş çay üreticileri, yaş çay destekleme ödemelerinin 2023 yılı için ödeneceği tarihi merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan Çaykur yaş çay ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan Çaykur yaş çay ödemelerinin 15 gün içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

ÇAYKUR 1365 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

ÇAYKUR 4 farklı şehirde toplam 1365 mevsimlik işçi alımı yapacak. Alım yapılacak işçilerin kadroları, başvuru şartları, tarihler ve başvuru şekli belli oldu.

1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi ve 21 eski hükümlü geçici işçi alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru işlemleri internet üzerinden alınırken adayların başvuru şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Her yıl Mart ayının son haftası ile Nisan ayının başında ödenen yaş çay ürünü fark ödemesi desteğinin Nisan ayının 15'ine kadar hesaplara yatırıması bekleniyor.

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