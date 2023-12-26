2023'te İstanbul uluslararası toplantılara ev sahipliği yaptı

Ülkenin ticaret, sanayi, ulaşım, turizm, eğitim, kültür ve sanat merkezi olma niteliği taşıyan megakent, 2023'te ekonomiden ticarete, savunmadan uluslararası ilişkilere ve iletişime kadar birçok konu ile küresel sorunların ele alındığı, dünyanın önemli etkinlik, program ve toplantılarının nabzını tuttu.

Yıl boyunca zirve, kongre, forum, kurultay, fuar ve toplantıların adresi olan İstanbul, söz konusu programlarda, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanları ile yüksek düzeyli temsilcileri de ağırladı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, 2023 yılında megakentin ev sahipliği yaptığı bazı önemli program ve etkinlikleri derledi.

TRT ile Afrika Yayın Birliği (The African Union of Broadcasting) tarafından, "Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru: Kamu Yayıncılığı Hizmetini Yeniden Biçimlendirmek" temasıyla 30 Mart'ta "1. Yayıncılık Zirvesi" düzenlendi.

Zirvenin ilk gününde 16 Afrika ülkesinden gelen 23 gazeteciye, TRT tarafından eğitim verilirken, ikinci gününde ise dijital haber platformu TRT Afrika tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Afrika Yayın Birliği (AUB) Üst Düzey Yöneticisi Gregoire Ndjaka'nın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği etkinlik ile TRT Afrika yayın hayatına başladı.

AUB'ye üye olan yaklaşık 30 ülkenin kanallarından genel müdürler, büyükelçiler, gazeteciler ile akademisyenlerin katıldığı zirve kapsamında düzenlenen panellerde, Afrika ve Türkiye kamu hizmeti yayıncılığının gelecek vizyonu tartışıldı ve yenilikler üzerine konuşuldu.

- IDEF'2023'Ü 107 ÜLKEDEN 75 BİN 69 KİŞİ ZİYARET ETTİ

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'2023), 25-28 Temmuz'da, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından organize edilen fuarın açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video mesajla katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de fuarın açılış töreninde konuşma yaptı.

Fuara, 55 ülkeden 1461 firma, 78 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 187 heyet ve 738 heyet üyesi katıldı. Fuara çeşitli ülkelerden katılan heyetler arasında 27 bakan, 7 genelkurmay başkanı, 8 genelkurmay 2'nci başkanı, 26 kuvvet komutanı, 21 bakan yardımcısı ve 1 müsteşar yer aldı.

Toplam 4 panel ve 6 sunumun yapıldığı fuarda, 5 bin 101 resmi görüşme ve 141 imza töreni ile ulusal ve uluslararası sözleşmelerle işbirlikleri yapıldı. Fuar, 107 ülkeden 75 bin 69 kişi tarafından ziyaret edildi.

- TÜRK DİASPORASININ BAŞARILI İSİMLERİ İSTANBUL'DA BULUŞTU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren, yurt dışında yerleşik Türk iş dünyası arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirerek Türk lobisini yurt dışında geniş kitlelere yaymayı amaçlayan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Türk diasporasının dünya çapında ses getiren başarılı isimlerini, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen "Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı" ile 15-16 Eylül'de İstanbul'da bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılara hitapta bulunduğu kurultayda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile DEİK Başkanı Nail Olpak konuştu.

Kurultayda, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Serik Jumangarin, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev, Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Guțul da konuşma yaptı.

Yurt dışında yaşayan Türk ve Türkiye dostu üst düzey iş insanlarının, uluslararası şirketlerin yöneticilerinin, girişimcilerin, ekonomistlerin, uzmanların, sanatçıların, sporcuların, siyasetçilerin, bürokratların ve akademisyenlerin yer aldığı 2 bini aşkın diaspora temsilcisinin katıldığı kurultaydaki panellerde, Türk diasporasına yönelik fırsatlar ve diasporanın karşılaştığı sorunlar ele alındı.

DTİK Kurultayı kapsamındaki Diaspora Ödül Töreni'nde ise üstün başarı sağlamış Türk kökenli ve Türkiye dostu yöneticilere, ekonomistlere, sporculara, sanatçılara ve siyasetin üst düzey temsilcilerine ödüller verildi.

- "TÜRKİYE-AFRİKA 4. İŞ VE EKONOMİ FORUMU" İŞ İNSANLARINI BİR ARAYA GETİRDİ

Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, DEİK organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun (TABEF) dördüncüsü, 12-13 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Forumun açılış konuşmasını Ticaret Bakanı Bolat ve DEİK Başkanı Olpak yaparken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da "Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu" başlıklı oturumda konuştu.

Forumun kapanışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Komorlar Birliği Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Azali Assoumani konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Türkiye ile Komorlar Birliği arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalandı. Ticaret Bakanı Bolat ile Komorlar Birliği Posta, Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Kamalidine Souef anlaşmaya imza attı.

Daha sonra Erdoğan ile Assoumani, Afrika kıtasını kapsayan projeler geliştiren ve kıtayla ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan 6 firmanın yöneticilerine ödüllerini verdi.

Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilikten Sorumlu Komiseri Albert Muchanga ile Afrika İş Konseyi Geçici Başkanı (AfBC) Dr. Amany Asfour'un katıldığı forumda, Afrika kıtasından ekonomi, ticaret ve maliye bakanları ile Afrika ülkeleri ve Türkiye'den 3 binden fazla iş insanı yer aldı.

- AA'nın düzenlediği zirveyle Türk devletleri medya alanında "yeni birlik" kurdu

Anadolu Ajansı (AA) tarafından 6 Kasım'da "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programı düzenlendi.

Programda, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Aliyev, Kırgız Ulusal Haber Ajansı (Kabar) Genel Müdürü Mederbek Shermetaliev, Kazakistan'dan Qazcontent Yönetim Kurulu Başkanı Bekzat Zhussupov ve Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) Genel Müdürü Abdisait Kuchimov tarafından, Türk Haber Ajansları Birliğinin (ATNA) kuruluş belgesi imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, programın açılışında konuştu.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın da konuşma yaptığı programda, "Türk Dünyasında Ajans Haberciliğinin Yeni Gündemleri" ve "Türk Dünyasının Gelecek Vizyonu: Yeni İş Birliği Alanları" konulu paneller gerçekleştirildi.

ATNA'nın ilk genel kurulunda, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, birliğin dönem başkanı seçildi.

- EMİNE ERDOĞAN İLE LİDER EŞLERİ FİLİSTİN İÇİN İSTANBUL'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirve, 15 Kasım'da, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlendi.

Emine Erdoğan'ın, açılışında konuklara hitap ettiği zirveye, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın eşi Marieme Faye Sall, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso'nun eşi Antoinette Sassou N'Guesso, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu'un eşi Rebeka Sultana, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in eşi Sabina Komsic, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin eşi May Mikati, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nın eşi eşi Amina Ali Muhammed El-Shavush El-Dilawi, Filistin Özel Temsilcisi Ferial Kamel Abdalrahman Salem, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid en-Nehyan'ın eşi Sheikha Alyazia bint Saif Al Nahyan, Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Dr. Hala Elsaid ve Türkmenistanlı Diplomat Chinar Rustamova katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores de toplantıya video mesaj gönderdi.

Emine Erdoğan, zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında, zirve kapsamında hazırlanan ortak çağrı metnini okudu.

Metinde, "Devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak tüm dünyaya, Gazze'de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekun harekete geçilmesi, Gazze'de okul, hastane ve diğer tıbbi tesisler, mülteci kampları, Birleşmiş Milletler tesisleri ve ibadethaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarının derhal durdurulması, bu doğrultuda çatışmalara son verecek bir ateşkesin acilen tesisi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Zirvenin ardından, Emine Erdoğan ve lider eşleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca zirveye özel düzenlenen "Gazze: Direnen İnsanlık" isimli sergiyi ziyaret etti.

- "9. DÜNYA HELAL ZİRVESİ VE 10. İİT HELAL EXPO"YA 45 ÜLKEDEN 500 FİRMA KATILDI

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo 2023, 23-26 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği, Ticaret Bakanı Bolat'ın katılımıyla açılışı yapılan etkinlik, dünya helal ekonomisinin paydaşlarını bir araya getirdi.

Toplam 45 ülkeden 500 dev firmanın katıldığı fuarı, 10 bini yabancı olmak üzere, 40 binden fazla kişi ziyaret etti.

Zirvedeki panellerde Malezya, Endonezya, Pakistan, Senegal, İspanya, Fildişi Sahili gibi ülkelerden katılımcılar konuşma yaptı.

- STRATCOM SUMMİT, 60 YERLİ VE YABANCI UZMANI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar, Güvenlik, Dayanışma" temasıyla düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit), 23-24 Kasım'da İstanbul'da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesaj ile katılımcılara hitap ettiği zirve, Dışişleri Bakanı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un açılış konuşmalarıyla başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Başkanı Melissa Fleming de video mesaj aracılığıyla zirveye katıldı.

Zirve, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Devlet Bakanı Walid Ammar Ellafi, Lübnan Enformasyon Bakanı Zaid Makary, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Kaliforniya Devlet Üniversitesinden Emeritus Prof. Dr. Nancy Snow gibi önemli isimleri ağırladı.

Etkinliğe, 30'a yakın ülkeden kamu, özel sektör, medya, akademi, düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından 60 yerli ve yabancı uzman, konuşmacı olarak katılırken, 2 gün süren zirvede 9 panel ve 9 ayrı konuşma etkinliği düzenlendi.

Zirve, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un kapanış konuşmasının ardından, Stratcom Genel Sekreterliğince, alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların düşünce ve önerilerinden oluşan, üzerinde mutabık kalınan niyet beyanının paylaşılmasıyla sona erdi.

- İSTANBUL, İSEDAK'IN 39. BAKANLAR TOPLANTISI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Toplantısı, 2-5 Aralık'ta, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında 2-3 Aralık'ta, Yüksek Düzeyli Uzmanlar Toplantısı'nda, gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmeler yapıldı ve Bakanlar Oturumu'na sunulmak üzere karar taslakları hazırlandı.

Toplantının Bakanlar Oturumu, 4 Aralık'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantının bakanlar, çalışma ve kapanış oturumlarına başkanlık etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu'nda "Türkiye Ülke Raporu"nu sundu.

İİT üyesi ülkelerin, bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edildiği toplantıya, üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşlarından ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler de katıldı.

Toplantıda, İSEDAK'ın, üye ülkeler arasında ticaret, mali işbirliği, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

- "TRT WORLD FORUM 2023"TE DÜNYA GÜNDEMİNİN NABZI TUTULDU

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla 8-9 Aralık'ta İstanbul'da 7'ncisi düzenlenen TRT World Forum 2023'te, küresel sorunlar masaya yatırıldı.

Forumun açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve TRT Genel Müdürü Sobacı yaptı.

Açılış töreninde, dünyanın "barışın anahtarını" aradığını anlatan ve savaşın en çok etkilediği coğrafyalardan çocukları temsilen bir grup çocuğun rol aldığı kısa film izletildi. Gösterimin ardından filmde oynayan çocuklar, Türkiye'nin gösterdiği barış çabalarını temsilen Erdoğan'a "barışın anahtarı"nı armağan etti.

Farklı coğrafyalardan 100'e yakın ülkeden 1000'in üzerinde katılımcı ile 150'nin üzerinde uluslararası bilinirliği olan üst düzey konuşmacının katıldığı forumda, 10 açık oturum ve 8 yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, panellerin açılış konuşmalarını yaptı.

Forumda, küresel işbirliklerinden liderliğe, barış diplomasisinden gıda güvenliğine, enerji krizinden iklim değişikliğine, göçten İslamofobiye, medya ve dijitalleşmeden dezenformasyona kadar tüm dünyayı ilgilendiren kritik konular ele alındı.

Eski Ürdün Başbakanı Awn Shawkat Al-Khasawneh, eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond, eski Portekiz Avrupa Bakanı Dr. Bruno Maçaes, eski Katar İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Dr. Hessa bint Sultan Al Jaber, eski Meksika Dışişleri Bakanı Jorge Castaneda, eski Malta Dışişleri Avrupa İşleri Bakanı Dr. Evarist Bartolo, CeSPI Türkiye Gözlemevi Direktörü Valeria Giannotta, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dr. Riyad H. Mansour, Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Mirek Dusek, Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ve BM Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü ve Ülke Temsilcisi Stephen John Cahill gibi uluslararası arenada tanınmış birçok isim, oturumlarda konuştu.