2024 İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışmasının sınav tarihi 10 Ağustos!

Türkiye İlahiyatlılar Derneği'nin düzenlediği İlahiyat Yıldızları Ödülleri, gençlerin dini bilgi ve kültürel birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen Kitap Okuma Yarışmasının başvuruları 31 Temmuz itibari ile sona erdi. 30 BİN GENCİN başvurduğu yarışmanın sınavı 10 Ağustos 2024 saat 12:00 de yapılacak.

İlk ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim ettiği yarışmanın detayları ise aşağıdaki gibi:

Yarışma Detayları ve Kategoriler:

Türkiye genelinde lise öğrencileri ve yetişkinlere yönelik iki ana kategoride düzenlenen yarışma, katılımcıların "Nübüvvet'in Işığında Peygamberimin İzinde" isimli eseri okuyarak, bu eser üzerinden hazırlanan sınav sorularını online platformda yanıtlamalarını gerektiriyor.

Başvuru ve Katılım:

30 binden fazla başvuru alan yarışmaya teveccühün artması üzerine son başvuru tarihi 31 Temmuz 2024' e uzatılmıştı. Başvuruları sona eren yarışmanın sınav Tarihi 10 Ağustos saat 12:00'dir. Yarışma kitabı, https://ilahiyatyildizlariodulleri.com/ sitesi üzerinden E-Kitap formatında ücretsiz okunabileceği gibi, matbu olarak da temin edilebiliyor.

Yarışma Takvimi ve Sınav:

Yarışma sınavı, 10 Ağustos 2024 tarihinde çevrimiçi olarak yapılacak olup, 80 sorudan oluşan çoktan seçmeli test şeklinde olacaktır. Sınav süresi 60 dakika olup, her katılımcı yalnızca bir kez sınava girebilecektir.

Ödüller:

Yarışmanın her iki kategorisinde de dereceye girenler için çeşitli ödüller hazırlanmıştır:

Organizasyon ve Destek:

Türkiye İlahiyatlılar Derneği tarafından düzenlenen yarışma, gençlerin dini bilgilerini pekiştirmeleri ve inançlarını daha sağlam temellere oturtmaları amacıyla gerçekleştiriliyor. Yarışma boyunca internet bağlantısının stabil olması önem arz etmektedir, bu nedenle katılımcılar sınav öncesinde bağlantılarını kontrol etmelidirler.

Yarışma hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için ilahiyatyildizlariodulleri.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu heyecan verici etkinlikte tüm gençlerimizi yer almaya ve bilgilerini sınamaya davet ediyoruz!