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2024 Türkiye yerel seçimleri (Belediye seçimleri) hangi ayda yapılacak? Yerel seçimler ne zaman?

2024 Türkiye Yerel Seçimleri için tarih araştırmaları hız kazandı. 2024 yılında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, yeni belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları seçilecek. Peki Yerel seçimler ne zaman, hangi ayda yapılacak? İşte 2024 Türkiye yerel seçimlerinin yapılacağı tarih

17 Eylül 2023 Pazar 16:33 - Güncelleme:
2024 Türkiye yerel seçimleri (Belediye seçimleri) hangi ayda yapılacak? Yerel seçimler ne zaman?
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Yerel seçimler için hazırlıklar devam ediyor. 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında gerçekleştirilmişti. Türkiye'de yerel seçimler 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe, 32 bin 105 mahalle ve 18 bin 306 köyde yapılacak. Peki 2024 Türkiye yerel seçimleri ne zaman? Belediye seçimleri hangi ayda yapılacak? İşte detaylar

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimlerinde yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları seçilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye genelinde 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.

2024 Türkiye Yerel seçimleri 31 Mart 2024 tarininde gerçekleştirilecek.

YEREL SEÇİMLERDE OY KULLANIMI NASIL OLACAK?

Büyükşehirlerde yerel seçmenlerde Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde İl Genel Meclisi Üyeliği, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy verilecek.

Köylerde yaşayan vatandaşlar ise İl Genel Meclisi Üyeliği ve Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy verecek.

Oy pusulaları İl Genel Meclisi Üyeliği için turuncu, İlçe Belediye Başkanlığı için mavi, Belediye Meclisi Üyeliği için sarı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de beyaz renkli olacak.

Seçmenler bu oy pusulalarını aynı renkli zarflara koyarak sandığa atacak.

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