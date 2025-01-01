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  • 2024'ün icraatları tek tek sıralandı! Başkan Erdoğan'ın paylaşımları büyük ilgi gördü
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2024'ün icraatları tek tek sıralandı! Başkan Erdoğan'ın paylaşımları büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te yapılan yatırımlar, hizmetler ve projeleri, 20 ana başlıkta 239 farklı infografikle sosyal medya hesabından 3'er dakika arayla yaptığı paylaşımlarla özetledi.

AA1 Ocak 2025 Çarşamba 08:45 - Güncelleme:
2024'ün icraatları tek tek sıralandı! Başkan Erdoğan'ın paylaşımları büyük ilgi gördü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla değerlendirdi.

Yılın son günü sabah saatlerinde değerlendirmelerine başlayan Erdoğan, hükümetin 2024 yılında yaptığı önemli icraatları tek tek takipçileriyle paylaştı.

20 ana başlıkta, 239 farklı infografikle icraatların anlatıldığı paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

3'er dakika arayla sabah saat 10.00'dan yeni yılın ilk dakikasına kadar yapılan paylaşımlarda, savunma sanayii yatırımlarından milli eğitime, spordan ekonomiye kadar birçok başlıkta 2024 yılında yapılan yatırımlar, hizmetler ve projeler hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılının ilk dakikasında da gün boyu paylaştığı görsellerin bulunduğu bir video kolaj paylaşımında bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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