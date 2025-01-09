''2025, bankacılık sektörü için daha iyi geçecek''

KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, AA muhabirine, sektörün 2024 yılını değerlendirdi, 2025'e ilişkin öngörülerini paylaştı.

Kredi Kayıt Bürosunun kurulduğu günden bu yana Türkiye'de hem finans hem de reel sektöre yönelik katma değerli hizmetler sunduğunu dile getiren Şahin, kurumun gelişim süreci ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Şahin, kurumun, bireylerin ve kurumların finansal sistemdeki krediye dokunan tüm bilgileri içerdiğini belirterek, bir bankanın, kredi başvurusu yapan müşterilerinin diğer bankalardaki geçmiş finansal performansını görebilmesinin sektördeki güvenin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını söyledi.

Kredi Kayıt Bürosunun da bu misyonu sayesinde finans sektörünün merkezinde konumlandığına işaret eden Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kurum olarak büro faaliyetlerimiz kapsamında günlük yaklaşık 20 milyon, yıllık da 7,3 milyar sorgu şeklindeki talebe yanıt veriyoruz. Önümüzdeki yıl bu rakamın yıllık 8 milyarı aşmasını bekliyoruz. Bu büyüklükteki günlük işlem hacmi hem süreklilik hem de yüksek seviyede güvenlik gerektiriyor. Dolayısıyla biz sektörden aldığımız bu verileri depolarken ve paylaşırken çok sıkı bilgi güvenliği standardı uyguluyoruz."

- "ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZİN MERKEZİNDE BİLGİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK VE KORUMAK YER ALIYOR"

Veri güvenliğinin KKB için kritik öneme sahip konulardan olduğunu, bu kapsamda BDDK'nin düzenlemelerine tabi olduklarını anlatan Şahin, "Bu düzenlemelerin ve diğer mevzuatların gerekliliklerini yerine getirmek adına çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Kredi piyasalarının etkin çalışması, finansal piyasaların istikrarı için olmazsa olmaz koşuldur. KKB olarak biz de teknoloji ve inovasyonu merkezimize alarak 30 yıldır kredi piyasalarının etkinliğine katkı sağlayabilmek adına sektöre kesintisiz hizmet sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, geçen yıl makroekonomik gelişmelerden kaynaklı sektörün davranış biçimlerinde hem kredi hem mevduat tarafında değişiklikler olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Finans dünyası adına zorlu bir süreci geride bıraktığımıza inanıyorum. 2025'in bankacılık sektörümüz için daha iyi geçeceğini öngörüyorum. Bankacılık sektörümüzün güçlü sermaye yapısı var ve Türk bankacılık ve finans sektörü değişime hızlı ayak uyduruyor. Bunun yanı sıra finans sektörümüzün kuvvetli yanı, değişime hızlı uyum sağlayabilen yapısı. Finans sektörü gerek insan kaynağı gerek teknolojik yetkinlikleri ile maruz kalabileceği riskleri yönetme yeteneğine ziyadesiyle sahip."

- "KKB, GELİŞTİRDİĞİ ÜRÜN VE HİZMETLERLE 30 YILDIR TOPLUMSAL FAYDAYA HİZMET EDİYOR"

KKB'nin geliştirdiği, sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin toplumsal fayda sağladığını, bu bakış açısı ve değişen teknolojinin ışığında paylaşım ekonomisine yeni katkıda bulunabilmek için kendilerini geliştirdiklerini vurgulayan Şahin, bu kapsamda 2024'te birçok yeni ürün ve projeyi geliştirerek önemli işbirliklerine imza attıklarını söyledi.

Şahin, "Bir kredi bürosu olarak günümüzün en önemli teknolojik araçlarından yapay zeka (AI) ile neler yapabileceğimizi gerek globalde gerek ülkemiz özelinde araştırdık ve kurumumuzun yapay zeka stratejisini belirlemek üzere yola koyulduk. Bu süreçte yollarımız TÜBİTAK ile kesişti ve finansal sektörün yapay zeka kullanımıyla ilgili yakın zamanda işbirliği protokolü imzaladık. Yurt dışı kaynağı nedeniyle finansal sistem üzerinde ciddi maliyet yükü oluşturan bilgi teknolojileri giderlerini bu işbirliği sayesinde yerlileştirebilmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde bilgi güvenliği, yapay zeka ve bulut teknolojileri gibi birçok alana yönelik ihtiyaçlara cevap vermek üzere yerli ve milli projeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

- "FİNDEKS'E SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI KARDEŞ GELİYOR"

Gökhan Şahin, 10'uncu yılını dolduran Findeks cephesinde ise hem bireylere hem de reel sektöre fayda sağladıkları bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Findeks ile doğrudan kullanıcılara temas etmek üzere finansal yönetim aracı olma yolundaki çalışmalarımızı tamamladık. 10 yılda bireysel ve ticari toplam 8 milyon kullanıcıya ulaştık. Bu sürede Findeks üzerinden toplam 150 milyon rapor üretildi. Bunun dışında sürdürülebilirlik alanında da yoğun çalışmalarımız oldu. Kurum olarak finansal sistemin sürdürülebilirlikle ilgili ihtiyaçlarını karşılamayı kendimize sorumluluk biliyoruz. Bu doğrultuda firmaların sürdürülebilirlik endekslerini finansal sisteme sunacağımız ve yakın zamanda da duyurmayı planladığımız yeni platform geliştirdik. Dolayısıyla finansal sistem, artık KKB üzerinden herhangi bir ticari organizasyonun sürdürülebilirlik endeksini talep edebilecek ve öğrenebilecek. Bu endeks, kurumların sürdürülebilirlik yolculuğundaki mevcut konumunu gösterecek."

Finansal sistemin sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına, geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle cevap verdiklerini anlatan Şahin, bu alanda yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

KKB'nin enerji kullanımının en yoğun olduğu alanın, içinde barındırdığı IT altyapısı ve sunucular itibarıyla Anadolu Veri Merkezi olduğunu dile getiren Şahin, "Anadolu Veri Merkezi'nde bu enerji ihtiyacına karşılık tamamen yeşil enerji kullanımına geçiyoruz. Bu kapsamda enerji dağıtım şirketimizin bize sağladığı enerjinin yüzde 100 yeşil enerji olduğunu teyit eden sertifikasyon sürecimizi de tamamladık." dedi.

Şahin, finansal sistemin ortak ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeler geliştirdiklerini, farklı bankalardan tekrar tekrar talep edilen evrakların oluşturduğu fazlalığı ortadan kaldırmak amacıyla Dijital Doküman Merkezi ürününü geliştirdiklerini söyledi.

Genel Müdür Şahin, "Tüm bunlara ek olarak 2024'te AR-GE faaliyetlerimizi, Anadolu Veri Merkezi'mizdeki çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdürdük. Dolayısıyla tüm faaliyetlerimizi gelecek nesillere anlatabileceğimiz başarı hikayeleri yaratma motivasyonuyla gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

KKB olarak tarımın da sürdürülebilirliği amacıyla üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirdiklerini belirten Şahin, "Bankaların çiftçiyi kredilendirme sürecinde bir değerlendirme aracı olarak geliştirdiğimiz TARDES, tarım sektörünün çok önemli finansal ihtiyacını karşılıyor. Sektörde taraf olan bankaları ve müşteri gruplarını daha iyi anlamak ve anlatmak için burada büyük efor sarf ederek, tarımsal saha araştırmaları gerçekleştiriyoruz." diyerek, bu alanda yürütülen çalışmaları anlattı.

KKB'nin uluslararası işbirliklerine de imza attığının altını çizen Şahin, Avrupa ve Avrasya Kredi Büroları birliklerine üye olduklarını söyledi.

Şahin, "Yurt dışındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor ve buradaki güncel durumun kurumumuza nasıl uyarlanabileceğini değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra kendi inovatif çalışmalarımızı da uluslararası platformlarda paylaşıyoruz. Bu doğrultuda Azerbaycan ile yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz işbirliğinden sonra yeni talep daha geldi. Ek olarak Özbekistan'dan da bir işbirliği talebi aldık." diye konuştu.