2025 bedelli askerlik yerleri belli oldu

MSB, , 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Başvurularını tamamlayan adaylar, teslim olacakları birlikleri ve sevk tarihlerini bu tarihten itibaren öğrenebilecek.

Bedelli askerlik sonuçları, e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından kolayca sorgulanabilecek. Adaylar; teslim olacakları kışla, açık adres, son teslim tarihi ve diğer detaylara bu ekrandan ulaşabilecek. Bunun dışında, ikamete en yakın askerlik şubeleri üzerinden de sonuç bilgilerine erişim sağlanabilecek.

2025 BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ

2024 yılında başvuru yapan adaylar, 2025 yılı boyunca belirlenen tarihlerde bir aylık temel askerlik eğitimi için birliklerine sevk edilecek.

İşte sevk tarihleri:

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

Belirtilen celp ve sevk dönemlerine göre, adayların kendilerine en uygun tarih aralığını dikkatle takip etmeleri gerekiyor.