2025 bedelli askerlik yerleri belli oldu

MSB, , 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Başvurularını tamamlayan adaylar, teslim olacakları birlikleri ve sevk tarihlerini bu tarihten itibaren öğrenebilecek.
Bedelli askerlik sonuçları, e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından kolayca sorgulanabilecek. Adaylar; teslim olacakları kışla, açık adres, son teslim tarihi ve diğer detaylara bu ekrandan ulaşabilecek. Bunun dışında, ikamete en yakın askerlik şubeleri üzerinden de sonuç bilgilerine erişim sağlanabilecek.
2024 yılında başvuru yapan adaylar, 2025 yılı boyunca belirlenen tarihlerde bir aylık temel askerlik eğitimi için birliklerine sevk edilecek.İşte sevk tarihleri:
02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025
Belirtilen celp ve sevk dönemlerine göre, adayların kendilerine en uygun tarih aralığını dikkatle takip etmeleri gerekiyor.