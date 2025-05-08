2025 kurbanlık fiyatları açıklandı

Sivil toplum kuruluşları, bu yıl da vatandaşların kurban ibadetini kolayca yerine getirmesi için kampanyalarına başladı. Özellikle yurt içi ve yurt dışı vekalet imkanlarıyla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşan bu kampanyalar hem kurban ibadetini kolaylaştırıyor hem de gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmayı sağlıyor.

KIZILAY'IN VEKALETLE KURBAN KESİM KAMPANYASI FARK YARATIYOR

Kızılay, bu yılki kurban kampanyasında "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla dikkat çekiyor. Kampanyasıyla fark yaratan Kızılay'ın vekaletle kurban kesimini tercih eden hayırseverler, sadece bayramda değil yıl boyunca sürecek bir iyiliğe destek veriyor. Kızılay, kesilen kurbanları modern tesislerde hijyenik koşullarda işleyerek kavurma konservesi haline getiriyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Her aşamasının takip edilmesini sağlayan Kızılay'ın kampanyasında, yurt içi ve Gazze/Filistin vekalet bedeli 13.250 TL, yurt dışı vekalet bedeli ise 5.250 TL olarak belirlendi. Kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkanı olan Kızılay'ın vekaletle kurban kesim kampanyasına www.kizilay.org.tr adresinden ulaşabilir, bayram sevincini ihtiyaç sahipleriyle buluşturabilirsiniz. Kızılay, kampanyasıyla Türkiye ve Gazze/Filistin ile 22 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

NEDEN VEKALETLE KURBAN?

Kurban ibadeti profesyonel ekipler tarafından İslami usullere ve hijyen kurallarına riayet edilerek gerçekleştiriliyor. Hayvan seçimi, kesimi, dağıtımı gibi tüm süreçlerde güvenli organizasyon sağlanıyor. Özellikle şehir hayatında kurban kesme imkânı bulamayanlar için pratik bir çözüm sunuyor. Kurban paylarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanıyor.