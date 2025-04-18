2025 Öğretmen atamaları branş dağılımı açıklandı mı? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanlar

2025 Öğretmen atamaları branş dağılımı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanlar, 10 bini Millî Eğitim Akademisine alınacak adaylar için ayrı bir takvim işleyecek. MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için branş dağılımı duyuru tarihinin 18 Nisan 2025 olduğunu bildirdi. Başvurular ise 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Buna göre; Peki, MEB 2025 Öğretmen atamaları branş dağılımı açıklandı mı? İşte 25 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2025 ve kadrolar

2025 ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ve 10 bin Millî Eğitim Akademisi kontenjanı olmak üzere toplam 25 bin öğretmenin istihdam edileceğini duyurdu.

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 2025 yılı 25 bin öğretmen ataması takvimi, geçtiğimiz gün Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Hangi branşa kaç kontenjan ayrıldığı ve başvuru detaylarının yer aldığı kapsamlı duyuru ise henüz yayınlanmadı. MEB'in açıklamasına göre; 2025 Öğretmen atamaları branş dağılımı 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanacak. Adaylar, kontenjan dağılımına göre tercihlerini belirleyecek.