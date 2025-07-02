İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2025 Çarşamba / 7 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8193
  • EURO
    47,0576
  • ALTIN
    4267.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2025-TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuruları başladı
Güncel

2025-TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuruları başladı

ÖSYM, 17 Ağustos'ta yapılacak 2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, başvurularını ÖSYM sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 11:40 - Güncelleme:
2025-TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuruları başladı
ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Ağustos'ta düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-TUS 2. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları, 9 Temmuz'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.