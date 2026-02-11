Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Nuh Albayrak, "Gazze: Açlık" kategorisinde oyunu Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtımı yapılan karesinden yana kullandı.

Albayrak, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" de Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"da Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karelerine oy verdi.

Oylamanın ardından konuşan Albayrak, gazeteciliğe sayfa sekreterliğinden başladığını anlattı.

O dönem ustalarının her zaman fotoğrafın önemini kendilerine anlattığını dile getiren Albayrak, AA'nın "Yılın Oylaması"nda baktığı fotoğrafların çok kaliteli ve anlam yüklü olduğunu söyledi.

Albayrak "Gazze Açlık" kategorisinin de çok yerinde olduğunu kaydederek, "Hangi kategori olursa olsun gözümüz oraya ilişiyor. 'Biz, bir şey yapamayız.' diye düşünmemek lazım. Kurumsal veya kişisel olarak oradaki durumu yaşatmak, anlatmayı sürdürmek, göz önünde tutmak çok önemli. İsrail'in ateşkes sürecine bu toplumsal baskı ve dünyada ortaya çıkan küresel vicdan sayesinde getirildiğini düşünüyorum. 'Bu baskı devam etmeli.' diye sürekli de dile getirmeye çalıştım. Bu bakımdan bu karelerin böyle bir anlamı da var. Bir taraftan bu mücadeleye de katkı sağlanmış oluyor." değerlendirmesini yaptı.