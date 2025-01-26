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  • 2025'in ilk 20 gününde hız ihlali ile ilgili toplam 296 bin 866 adet işlem yapıldı
Güncel

2025'in ilk 20 gününde hız ihlali ile ilgili toplam 296 bin 866 adet işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılının ilk 20 gününde ilk 20 gününde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince hız ihlali ile ilgili toplam 296 bin 866 adet işlem yapıldığını açıkladı.

IHA26 Ocak 2025 Pazar 09:51 - Güncelleme:
2025'in ilk 20 gününde hız ihlali ile ilgili toplam 296 bin 866 adet işlem yapıldı
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Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılının ilk 20 gününde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce hız ihlali ile ilgili toplam 296 bin 866 adet işlem yapıldı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden de (EDS) toplam: 289 bin 334 adet işlem yapıldı. Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 16-23 Ocak 2025 tarihleri arasında; 2 Milyon 200 bin 922 araç denetlendi" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya paylaşımının devamında Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 79 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 151 bin 321, Periyodik muayenesi yaptırılmamış 31 bin 479, Emniyet kemeri kullanmayan 33 bin 644, Sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 12 ve Sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 12 ve Toplam 551 bin 855 araca/sürücüye işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

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