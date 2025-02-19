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2025'in ilk çağrısı açıldı: Başvuruları 7 Mart'a kadar yapılabilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı kapsamında bu yılın ilk çağrısının açıldığını bildirerek, 'İş fikri başvuruları 7 Mart'a kadar 149 uygulayıcı kuruluşa yapılabilecek.' ifadesini kullandı.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
2025'in ilk çağrısı açıldı: Başvuruları 7 Mart'a kadar yapılabilecek
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Kacır, sosyal medya hesabından TÜBİTAK BiGG Yatırım Program'ına ilişkin paylaşım yaptı.

Programın 2025 yılı ilk çağrısının açıldığını duyuran Kacır, ülkede erken aşamadaki girişimlerin en büyük destekçisi konumundaki programla, ticarileşme potansiyeline sahip yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım yaparak Türkiye'nin yarınlarını inşa ettiğini belirtti.

Kacır, paylaşımında programa ilişkin detaylara da yer vererek, şunları kaydetti:

"İş fikri başvuruları 7 Mart'a kadar 149 uygulayıcı kuruluşa yapılabilecek. Desteklenmeye hak kazanan girişimlere TÜBİTAK BiGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lirayı yatırım olarak aktaracağız. Genç girişimcilerin hayallerine ulaşmasına katkı sunmaya, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini büyütmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

  • TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı
  • İş fikri başvuruları
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