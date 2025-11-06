2026 LGS'de tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.
Bakan Tekin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav tarihi açıklandı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.
Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.
�� 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav tarihi açıklandı❗— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) November 6, 2025
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS... pic.twitter.com/oqZ3HHodWb