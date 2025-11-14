İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3367
  • EURO
    49,3149
  • ALTIN
    5688.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi'ni açıkladı.

HABER MERKEZİ14 Kasım 2025 Cuma 09:49 - Güncelleme:
2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu
ABONE OL

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi'ni açıkladı.

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek.

KPSS 6 EYLÜL'DE

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim'de, Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak.

Ersoy, "2026 Sınav Takvimine ÖSYM kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.