9 Kasım 2025 Pazar
Güncel

2026 Yılı Hac Protokolü Cidde'de imzalandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia ile 2026 yılı Hac Protokolü'nü imzaladı.

9 Kasım 2025 Pazar 14:36
2026 Yılı Hac Protokolü Cidde'de imzalandı
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, beraberindeki heyetle 2026 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin temaslarda bulunmak üzere Cidde'ye gitti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile bir araya gelen Arpaguş, görüşmede, Türk hacı adaylarına sunulan hizmetlerin değerlendirmesini yaptı.

Görüşmelerin ardından 2026 yılı Hac Protokolü, Arpaguş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia tarafından imzalandı.

Törende, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Türsab Temsilcisi Diyaeddin Şahin, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan ve diğer davetlilerde hazır bulundu.

  • Diyanet İşleri Başkanı
  • Hac Protokolü
  • Suudi Arabistan Hac

