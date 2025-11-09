2026 Yılı Hac Protokolü Cidde'de imzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, beraberindeki heyetle 2026 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin temaslarda bulunmak üzere Cidde'ye gitti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile bir araya gelen Arpaguş, görüşmede, Türk hacı adaylarına sunulan hizmetlerin değerlendirmesini yaptı.

Görüşmelerin ardından 2026 yılı Hac Protokolü, Arpaguş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia tarafından imzalandı.

Törende, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Türsab Temsilcisi Diyaeddin Şahin, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan ve diğer davetlilerde hazır bulundu.