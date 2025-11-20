İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9418
  • ALTIN
    5547.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2026 yılı ithalat rejimi şekilleniyor... Bakan Bolat'tan yerli üretimi koruma mesajı
Güncel

2026 yılı ithalat rejimi şekilleniyor... Bakan Bolat'tan yerli üretimi koruma mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 İthalat Rejimi hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmesinde, ithalatın ekonomi için ihracat kadar kritik olduğunu ve politikanın yerli üretimi koruyan bir çerçevede şekillendirildiğini vurguladı.

AA20 Kasım 2025 Perşembe 23:31 - Güncelleme:
2026 yılı ithalat rejimi şekilleniyor... Bakan Bolat'tan yerli üretimi koruma mesajı
ABONE OL

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İthalat Genel Müdürlüğü ekibi ve ilgili Bakan Yardımcı Mustafa Tuzcu ile 2026 Yılı İthalat Rejimi'ne ilişkin geniş kapsamlı istişare ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bolat, ithalat politikalarının, dış ticaret zinciri içerisinde ihracat kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, "İthalat politikalarımızı ülkemiz ekonomisinin, sanayimizin ve tarım sektörümüzün ihtiyaçlarını gözeterek şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda, yerli ve milli üretimi koruyan, rekabet gücünü artıran ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen bir ithalat yapısının güçlendirilmesi için, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerli üretimin desteklenmesini işaret eden Bolat, açıklamasında şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi, Türkiye'nin üretim gücünü, sanayicisini ve çiftçisini, esnafını, kobisini önceleyen politikalarla yerli üretimin yanında dururken küresel ticaretin gerektirdiği dengeli ve akılcı ithalat süreçlerini de ülkemizin ekonomik hedefleriyle uyumlu şekilde yönetmeyi sürdüreceğiz."

  • ömer bolat
  • tarım sektörü
  • ithalat

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.