2026 yılı ithalat rejimi şekilleniyor... Bakan Bolat'tan yerli üretimi koruma mesajı

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İthalat Genel Müdürlüğü ekibi ve ilgili Bakan Yardımcı Mustafa Tuzcu ile 2026 Yılı İthalat Rejimi'ne ilişkin geniş kapsamlı istişare ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bolat, ithalat politikalarının, dış ticaret zinciri içerisinde ihracat kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, "İthalat politikalarımızı ülkemiz ekonomisinin, sanayimizin ve tarım sektörümüzün ihtiyaçlarını gözeterek şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda, yerli ve milli üretimi koruyan, rekabet gücünü artıran ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen bir ithalat yapısının güçlendirilmesi için, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerli üretimin desteklenmesini işaret eden Bolat, açıklamasında şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi, Türkiye'nin üretim gücünü, sanayicisini ve çiftçisini, esnafını, kobisini önceleyen politikalarla yerli üretimin yanında dururken küresel ticaretin gerektirdiği dengeli ve akılcı ithalat süreçlerini de ülkemizin ekonomik hedefleriyle uyumlu şekilde yönetmeyi sürdüreceğiz."