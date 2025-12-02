İSTANBUL 15°C / 7°C
2 Aralık 2025 Salı
Güncel

2031'e kadar ehliyet yok! Alkolmetreden kaçtı ağır cezadan kaçamadı

Tekirdağ'da polis çevirmesini görünce yolunu değiştiren sürücü kısa sürede yakalandı. Polisin dakikalarca dil dökmesine rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücünün 2031 yılına kadar sürücü belgesine el konuldu ayrıca yaklaşık 70 bin lira para cezası kesildi.

2 Aralık 2025 Salı 10:03
Çorlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Çorlu Çevre yolunun Esentepe Mahallesi mevkiinde sürücülere yönelik alkol kontrolü yaptı. Uygulama noktasını gören bir otomobil sürücüsünün ise geri hareket ederek yolunu değiştirdiği gözlendi. O civarda bulunan trafik ekibi ise, sürücünün kaçmasına mahal vermeden durdurdu.

2031 YILINA KADAR EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücü H.Ö., trafik polisinin tüm uğraşlarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Daha önceden de sürücü belgesini kaptırdığı ortaya çıkan H.Ö.'ye, 6 maddeden yaklaşık 70 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ayrıca 2031 yılına kadar sürücü belgesine el konuldu.

Sürücünün kullandığı otomobil, çekici tarafından bağlanarak yedi emin otoparkına bırakıldı.

