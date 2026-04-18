18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
  • 20'den fazla il risk altında! Bakanlıktan ''turuncu'' ve ''sarı'' kodlu uyarı
Güncel

20'den fazla il risk altında! Bakanlıktan ''turuncu'' ve ''sarı'' kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, bugün Ankara'dan Diyarbakır'a, Mersin'den Şırnak'a kadar geniş bir coğrafyada beklenen kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağışlara karşı 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı yayınlayarak; vatandaşları ani sel, su baskını, hortum ve toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

AA18 Nisan 2026 Cumartesi 12:41 - Güncelleme:
20'den fazla il risk altında! Bakanlıktan ''turuncu'' ve ''sarı'' kodlu uyarı
Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" ve "turuncu" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşıma göre bugün Şanlıurfa, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde kuvvetli, Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın batı, Batman'ın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Ankara çevrelerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanakların ise yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Mersin ve Adana çevrelerinde de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, toz taşınımı ile çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

