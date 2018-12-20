21 Aralık ekinoksu nedir nasıl oluşur? En uzun gece 21 Aralık 2018 kış gündönümü ne zaman özellikleri neler? 21 Aralık en uzun gece hangi güne denk geliyor? 21 Aralık'da en uzun gündüz nerede yaşanır? 21 Aralık özellikleri neler? Gecenin daha uzun olduğu mevsim hangisi? En uzun gece kaç saat sürecek? Kuzey yarım kürede en uzun gündüz ne zaman? 21 Aralık tarihinde neler olacak, gece kaç saat sürecek? sorularına yanıt arayan milyonlarca vatandaş için merak edilen detayları bu haberimizde derledik. Bazı e- ticaret kış gün dönümü fırsatları adı altında kampanyalar düzenlemeye başladı. Mesajlarla ve maillerle hatırlatılan 21 Aralık ekinoksuna ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kuzey Yarımküre'de 21 veya 22 aralık tarihine denk gelen, gündüzün en kısa gecenin en uzun olduğu gündür. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarım kürede en uzun gün, Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır. 21 Aralık'ta Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış hakim olur. 21 Aralık ekinoksu ile ilgili merak edilenler son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

21 Aralık, Miladi takvime göre yılın 355. (artık yıllarda 356.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 10 gün vardır. Coğrafi olarak Kuzey yarım küre için kış solstisi (gün dönümü), Güney yarım küre için ise yaz solstisi (gün dönümü) dir. Kış gün dönümünde (21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarım kürede en uzun gece, Güney yarım kürede en uzun gün yaşanır. Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.

GÜNDÜZLER UZAMAYA BAŞLAYACAK: 21 Aralık gecesini yaşadıktan sonra kış gündönümü ile birlikte geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlayacak. Yani sabah ve akşam yaşadığımız karanlık, günlerin uzaması ile birlikte yerini aydınlığa bırakmaya başlayacak. Günlerin uzaması 21 Haziran yaz gündönümüne kadar sürecek.



21 ARALIK DEPRESYON UYARISI: Karanlığın olumsuz etkisine dikkat çeken uzmanlardan yılın en uzun gecesinin yaşanacağı 21 Aralık için uyarı geldi. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy, yılın en uzun gecesini yaşamanın metabolizma açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi. Şensoy, çevresel faktörlerin metabolizma üzerinde yarattığı bu olumsuzlukları, beslenmede dikkat edilecek bazı noktalarla atlatmanın mümkün olduğunu söyledi.

21 ARALIK KIŞ GÜNDÖNÜMÜ DOODLE OLACAK MI?



Geçtiğimiz yıl Google önemli gün ve kişilerle ilgili hazırladığı Doodle'lar ile kullanıcılarını şaşırtamıştı. 21 Aralık için da özel bir Doodle hazırlamayı unutmadı. Kışın ilk günü için hazrlanan özel Doodle kullanıcılara sürpiz oldu.

21 Aralık 2018 tarihinde en uzun gece yaşanacak. En uzun gece her yıl Kuzey Yarımküre için 21 Aralık tarihinde gerçekleşiyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak...



21 Aralık'ta yılın en uzun gecesini yaşayacağız. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelecek. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar. Peki, 21 Aralık Kış dönümü nedir? 21 Aralık Ekinoksu nedir? İşte, haberin detayları...





EN UZUN GECE (21 ARALIK) KAÇ SAAT SÜRECEK?



21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.



21 ARALIK EKİNOKSU NEDİR?



21 Aralık Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz , Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.



EN UZUN GECE HANGİ ŞEHİRDE YAŞANACAK?



Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.



İSTANBUL 21 ARALIK



Güneşin doğuşu: 08.27

Güneşin batışı: 17.40

Gece süresi: 14 saat 47 dakika

Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika

En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika;

Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.

En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat

Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.



21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.



21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.



23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.



EKİNOKS NEDİR?



Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer.







DİĞER EKİNOKS VE GÜN DÖNÜMÜ TARİHLERİ



21 Mart (ekinoks)



Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken Güney yarım küre sonbahara girer.



21 Haziran (Yaz gün dönümü)



Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken Güney yarım kürede kış başlar.



23 Eylül (ekinoks)



Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarım kürede ise bahara geçiş olur.